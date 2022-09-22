4 أسباب وراء مشاكل الغضب عند المراهقين

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القاهرة - سامية سيد - الغضب عاطفة إنسانية، ويختلف المراهقون عن البالغين فى التعبير عن الغضب لأن الدماغ لا يزال فى طور النمو، لذلك يعتمد المراهقون على جزء من الدماغ يسمى اللوزة الدماغية والذي يعالج ردود الفعل العاطفية، والتصرف خارج نطاق السيطرة، وإظهار الغضب العنيف، يعاني 1 من كل 5 مراهقين تقريبًا من مشاكل في إدارة غضبهم وهو أحد أكثر اضطرابات الصحة العقلية شيوعًا لدى المراهقين، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب الرئيسية وراء مشاكل الغضب عند المراهقين، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

4 أسباب رئيسية وراء مشاكل الغضب عند المراهقين1. القهر

هناك العديد من الأسباب التى تجعل طفلك يبدو أكثر غضبًا من الأطفال الآخرين، والمراهقون يريدون الاعتماد على الذات والاستقلال، ومحاولة السيطرة عليهم يمكن أن تسبب تضاربًا مع الآباء ما يؤدى إلى التوتر والغضب.

2. البلوغ

قد تصبح عواطف طفلك أقوى وأكثر حدة خلال فترة البلوغ لأن هرمونات التستوستيرون والإستروجين التي يتم إطلاقها في هذا الوقت تسبب مجموعة متنوعة من المشاعر التي يصعب السيطرة عليها.

3. الإجهاد

يأتي التوتر من خلال المواقف الاجتماعية ، وضغوط المدرسة ، وأنشطة ما بعد المدرسة ، وغالبًا ما يربك المراهقين ، مما يخلق الغضب، يمكن أن يحدث الغضب أيضًا بسبب أحداث الحياة الصادمة مثل حالات الطلاق وفقدان الأعزاء والحوادث الوحشية وحتى الانفصال الذي يؤدي إلى الشعور الخوف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطوير مشكلات الثقة ولن يتمكنوا من النظر إلى الجانب الإيجابي للموقف.

4. الحالات الطبية

يمكن أن تترافق الحالات الطبية مثل الاضطرابات ثنائية القطب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب الوسواس القهري والاكتئاب واضطراب التحدي المعارض مع الغضب، الاكتئاب شائع بين المراهقين إذا لم يكن هناك منفذ للغضب ، فإن هذه المشاعر تتحول إلى الداخل ما يؤدي إلى الشعور بالذنب ولوم الذات ، وفقدان احترام الذات والثقة بالنفس ، وإيذاء النفس أو العقاب بطرق مختلفة، يمكن أن تؤدي العواطف المكبوتة إلى القلق ونوبات الهلع والاكتئاب وقد تحدث ميول انتحارية أيضًا.