شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج معرفته عن مرض السكرى الكاذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض نادر يسمى مرض السكرى "الكاذب" يعطل توازن السوائل في الجسم، وينتج عن هذا الخلل الكثير من البول، حتى لو لم يكن لديك أي شيء تشربه، ولا يمكن علاج مرض السكرى الكاذب، لكن هناك علاجات يمكن أن تروى عطشك وتقلل من التبول وتمنعك من الإصابة بالجفاف.

مرض السكرى الكاذب هو مرض غير شائع لكنه يمكن السيطرة عليه ويؤدى إلى زيادة إنتاج البول وضعف احتباس الماء في الجسم، واعتمادًا على السبب يمكن أن يكون مرض السكري الكاذب مؤقتًا أو مزمنًا وفقا لما نشره موقع "ndtv".

ما الذى يسبب مرض السكرى الكاذب؟

الهرمون المضاد لإدرار البول، المعروف أيضًا باسم فاسوبريسين، هو المسئول الأول عن مرض السكري الكاذب، إما أن جسمك لا ينتج ما يكفي منه أو أن كليتيك لا تستخدمه بشكل صحيح.

كثيرًا ما يتبول الأشخاص المصابون بالسكري الكاذب بكميات كبيرة ويستهلكون الكثير من الماء، وإذا كنت مصابًا بمرض السكري الكاذب ولا تستهلك كمية كافية من السوائل لتعويض الماء المفقود من خلال التبول فإنك تخاطر بالتعرض للجفاف بشكل خطير.

ما هي الأعراض؟

العطش الشديد

أكثر من 3 لترات من البول كل يوم

كثيرا ما يترك السرير ليلا للذهاب

بول أبيض اللون

قياس تركيز البول المنخفض

ضعف

آلام العضلات

كيف يختلف داء السكري الكاذب عن داء السكري؟

داء السكري والسكري الكاذب مرضان متميزان لهما أعراض وطرق مختلفة للتحكم، نظرًا لأن كلاهما يؤدي إلى زيادة العطش وكثرة التبول، ويُشار إليهما باسم "مرض السكرى".

داء السكري ، الذي يشار إليه أحيانًا بمرض السكري من النوع 1 أو داء السكري من النوع 2 أو سكري الحمل، هو حالة تحدث عندما ينتج البنكرياس كميات غير كافية من الأنسولين، أو يستخدم الأنسولين الذي ينتجه جسمك بشكل غير صحيح، من أجل تحويل الطعام الذى تتناوله إلى طاقة، يحتاج جسمك إلى الأنسولين.

عندما لا ينتج جسمك ما يكفى من الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) أو عندما لا تستخدمه كليتيك بشكل صحيح، يتطور مرض السكري الكاذب. يتطلب جسمك هرمون ADH للاحتفاظ بكمية مناسبة من الماء، يفقد جسمك الماء عن طريق التبول بدون هرمون ADH.

من المعرضين للإصابة بداء السكرى الكاذب:

اإصابة الخطيرة في الرأس أو عملية جراحية في الدماغ.

تناول الأدوية التي قد تضر بكليتك.

لديهم حالات استقلابية محددة، مثل زيادة الكالسيوم في الدم أو انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم.

لديك فرصة للإصابة بمرض السكري الكاذب إذا كنت حاملاً.