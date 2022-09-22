حمية التفاح للتخسيس في 5 أيام 

بيروت - نادين محمد - حمية التفاح يمكن أن تُساعدك على تخسيس الوزن بسرعة من خلال اتباع خطة وجبات مدتها 5 أيام فقط.

في الواقع ، تشير بعض التجارب إلى أنه يمكنكِ خسارة 3 إلى 10 أرطال في الأسبوع أثناء اتباع هذا النظام الغذائي.

تستند هذه الحمية إلى الاعتقاد بأن التفاح يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وتقليل آلام الجوع ، مما يؤدي في النهاية إلى تناول كميات أقل.

بالإضافة إلى ذلك ، تدعي المصادر أيضًا أن اتباع نظام التفاح الغذائي لمدة 5 أيام قد يكون له فوائد صحية ، منها تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والسرطان ضلًا عن تعزيز نظام المناعة.

نظام التفاح الغذائي هو نظام غذائي لفقدان الوزن لمدة 5 أيام ويتضمن خطة وجبات تحتوي على 1200 سعرة حرارية في اليوم أو أقل.

بعض الوجبات في هذا النظام الغذائي تحتوي على التفاح فقط ، غير أن بعض الوجبات الأخرى يجب ان تكون غنية بالبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والخضروات.

قائمة حمية التفاح لمدة 5 أيام

اليوم 1

ما يقرب من 600 سعرة حرارية

الفطور: حبتان تفاح

الغداء: 1 تفاحة

العشاء: 3 تفاحات



اليوم 2

ما يقرب من 1150 سعرة حرارية

الفطور: 1 تفاحة ، كوب من الحليب الخالي من الدسم أو لوز / حليب صويا غير محلى

الوجبة الخفيفة: كوب من الجبن القريش

الغداء: تفاحة ، أفوكادو ، سلطة خضراء ، مغطاة بثلاث أونصات من البذور والمكسرات. ضعيها مع خل التفاح وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

العشاء: 2 تفاح



اليوم 3

ما يقرب من 1100 سعرة حرارية

الإفطار: 1 تفاحة ، شريحتان من خبز الحبوب الكاملة ، وشريحتان من لحم الديك الرومي

الوجبة الخفيفة: 1 كوب زبادي يوناني قليل الدسم

الغداء: شوربة تفاح وكينوا وجزر مع 4 أونصات صدر دجاج

العشاء: 2 تفاح



اليوم 4

ما يقرب من 1150 سعرة حرارية

الفطور: تفاحة ، بيضة مسلوقة ، شريحتان من خبز الحبوب الكاملة

وجبة خفيفة: 1 كوب جبن قريش

الغداء: 1 تفاحة ، 4 أونصات من صدر الدجاج منزوع الجلد ، والخضروات النيئة مع 12 كوب بطيخ

العشاء: 2 تفاح



اليوم 5

ما يقرب من 1200 سعرة حرارية

الإفطار: 1 تفاحة خضراء ، وعاء دقيق الشوفان ونصف موز

وجبة خفيفة: 1 كوب من الجبن والجريب فروت

الغداء: تفاحة ، سلمون مخبوز ، سلطة خضراء مع خل التفاح وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

العشاء: 2 تفاح

بعد الخمس أيام يجب العودة إلى حمية السعرات الحرارية لأن الاستمرار لمدة أطول من ذلك ربما يصيبك بالتعب.



المصدر: Health digest

ملاحظة من "الجميلة" يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا النظام .

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