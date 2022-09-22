بيروت - نادين محمد - يعد فقر الدم مصدر قلق صحي خطير، حيث يؤثر على أكثر من 50 في المائة من النساء. عادة ، يعتبر الهيموجلوبين أقل من 12 جم / ديسيلتر فقر الدم، والنساء أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم. تساهم عدة أسباب للإصابة بفقر الدم مثل سوء التغذية، والتهابات الديدان، وغزارة الدورة الشهرية وغير الطبيعية، والحمل، حيث تزداد الحاجة إلى الهيموجلوبين في الدم.

تختلف علامات هذه الحالة تبعاً للسبب؛ في بعض الحالات، قد لا يكون لديك أي أعراض. ومع ذلك فإن الأعراض الشائعة لفقر الدم هي التعب، والضعف، وشحوب الجلد أو اصفراره، وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق التنفس، والدوخة، وآلام الصدر، وبرودة اليدين والقدمين، والصداع. في معظم الحالات، تكون أعراض فقر الدم غير ملحوظة، ويمكن أن تتفاقم مع تفاقم الحالة.



هل يمكن أن تؤدي فترات الحيض إلى فقر الدم؟

تعد فترة الحيض الغزيرة، المعروفة باسم غزارة الطمث، أحد أكثر الأسباب شيوعاً التي تجعل النساء يطلبن مساعدة طبيب أمراض النساء.

قد يؤدي فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية إلى فقدان خلايا دم حمراء أكثر مما يمكن أن ينتجه جسمك. هذا يمكن أن يقلل من كمية الحديد في جسمك. لن يتمكن جسمك بعد ذلك من إنتاج الهيموجلوبين الضروري لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم بسبب هذه الحالة.

ما هو ضعف الرحم؟

عندما يفقد الدم كل شهر أثناء الحيض، يفقد أيضاً الحديد الموجود في خلايا الدم الحمراء هذه. ومع ذلك، افترض أن تناول الحديد وامتصاصه شهرياً لا يحل محل الحديد المفقود أثناء الدورة الشهرية. في هذه الحالة، يمكن أن ينتهي بك الأمر بالإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

يعتمد مدى فقر الدم الناجم عن نزيف الحيض الغزير على العديد من العوامل، بما في ذلك نظامك الغذائي وصحتك العامة. قد يكون من الممكن منع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق الحصول على ما يكفي من الحديد والمواد المغذية الأخرى في نظامك الغذائي.

علامات الدورات الشهرية الشديدة

على الرغم من اختلاف الدورة الشهرية لكل امرأة، إلا أن بعضها يكون قصيراً، ويستمر من يومين إلى ثلاثة أيام فقط.

في المقابل، تستمر الدورة الشهرية لمدة أسبوع. بغض النظر عن طول دورتك الشهرية، يجب ألا تتجاهلِي بعض الأعراض .

يمكن أن يؤثر نزيف الحيض الغزير، المعروف أيضاً باسم غزارة الطمث، سلباً على نوعية حياتك وصحتك العامة.

من هو المعرّض لخطر الإصابة بفقر الدم خلال الحيض؟

الأشخاص الذين يعانون من نزيف حيضي غزير هم أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد. يعرف نزيف الحيض الغزير بأنه فترة تزيد على 80 مللتراً. تعتبر الأورام الليفية (نمو غير طبيعي للأنسجة العضلية على الرحم)، والعضال الغدي (حالة تغزو فيها أنسجة بطانة الرحم الجدار العضلي للرحم)، والأورام الحميدة (نمو غير طبيعي في عنق الرحم أو داخل الرحم) أو اضطرابات النزف هي بعض أسباب نزيف الحيض.

هل يمكن أن تؤدي فترات الحيض إلى فقر الدم؟

تتمثل الخطوة الأولى لإيجاد الراحة من فقر الدم المرتبط بالدورة والأعراض الأخرى في الحصول على التشخيص.

قد تجد النساء اللواتي يرغبن في إنجاب أطفال في المستقبل وسائل منع الحمل الهرمونية خياراً مفيداً. يمكن أن تقلل خيارات تحديد النسل هذه من تدفق الدورة الشهرية أو تقضي عليها وتنظم الدورة الشهرية.

المصدر : msdmanuals

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص في حال حدوث ذلك .

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