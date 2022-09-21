شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 زيوت أساسية للبشرة لمنع الشيخوخة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البشرة السليمة مؤشر للصحة الجيدة، والعناية بالبشرة ضرورية للغاية ليس فقط للحفاظ على المظهر الجيد، لكن أيضًا للصحة الكاملة، وقد يكون الحفاظ على صحة الجلد الجيدة واتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة أمرًا صعبًا بعض الشىء، وبفضل الزيوت الأساسية من السهل إجراء نظام يومى للعناية بالبشرة ويمكن استخدامه للترطيب وعلاجات الوجه ولعلاج حروق الشمس ومنع الشيخوخة المبكرة، وفقا لما نشره موقع netmeds.

بعض الزيوت الطبيعية الأساسية والمستخلصات التى يمكن أن تجدد صحة بشرتك.

1 - زيت الورد

تقدم زيوت ومستخلصات الورد الأساسية فوائد رائعة للبشرة وتعالج البشرة، ومن الأفضل محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب وتعزيز تغلغل الجلد، وترطب مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات الموجودة في مستخلصات الورد البشرة وتهدئ تهيجها.

2 - زيت اللافندر الأساسى

يمكن أن يساعد زيت اللافندر الأساسى بشكل كبير فى استعادة صحة الجلد، ويمكن لزيت اللافندر أن يقاوم ويعيق نمو البكتيريا المسببة للعدوى ويعالج حب الشباب، ويمكن أن تكون الخصائص القوية المضادة للميكروبات مفيدة أيضًا فى تنظيف الجروح والخدوش على الجلد، ويلعب زيت اللافندر الأساسى أيضًا دورًا حيويًا فى تفتيح الندبات ويمكن أن يريح رائحة الزيت البشرة المجهدة.

3 - زيت البابونج الأساسى

يستخدم زيت البابونج الأساسي على نطاق واسع في العلاج بالروائح في مكافحة القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، ويمكن لوجود مركبات الفلافونويد فى زيوت البابونج أن يحارب أضرار الجذور الحرة التى تقلل من التهاب الجلد وتمنع الشيخوخة المبكرة للجلد، كما أنه مفيد فى علاج الإكزيما والأمراض الجلدية الأخرى.

4 - زيت الجينسنج العطرى

يستخدم جذر الجينسنج على نطاق واسع كعشب ويمكن أن يفعل العجائب فى تعزيز صحة الجلد، ويلعب دورًا محوريًا في تفتيح وإشراق لون البشرة، ويمكن لخصائص الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في الجنسنغ درء خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تعزز البشرة وتقليل التجاعيد وترفع لون البشرة وتغذيها.

5 - زيت الليمون العطرى

الليمون هو أحد الفاكهة الأكثر استخدامًا، وله فوائد صحية رائعة، ويمتلك الزيت العطري المستخلص من قشر الليمون خصائص مطهرة قوية تفيد في علاج البثور وحب الشباب واضطرابات الجلد الأخرى مثل الأكزيما والتصبغ غير المتكافئ، و تساعد خصائص إزالة السموم من زيت الليمون في تنشيط وتجديد البشرة الباهتة.