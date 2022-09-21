شكرا لقرائتكم خبر عن خل التفاح أن يساعد في التحكم بمرض السكري 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داء السكري من النوع 2 هو مرض مزمن يمكن الوقاية منه والسيطرة عليه ويؤثرعلى كيفية تحكم جسمك في السكر ( الجلوكوز ) الدم، والأدوية والنظام الغذائي والتمارين هي العلاجات القياسية، لكن الدراسات الحديثة تؤكد أن خل التفاح ، يمكنه السيطرة على سكر الدم وفقًا لـمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية وفقا لما نشره موقع healthline

وقالت الدكتورة ماريا بينيا ، أخصائية الغدد الصماء في نيويورك : "كانت هناك العديد من الدراسات الصغيرة لتقييم آثار خل التفاح ، وكانت النتائج مختلطة" .

و"على سبيل المثال ، كان هناك دراسة واحدة أجريت على الفئران التي أظهرت أن خل التفاح ساعد في خفض مستويات LDL و A1C ، لكن القيد في هذه الدراسة هو أنها أجريت فقط على الجرذان ، وليس البشر.

ووجدت الأبحاث من عام 2004 أن تناول 20 جرامًا (ما يعادل 20 مل) من خل التفاح المخفف في 40 مل من الماء ، يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، ووجدت دراسة أخرى ، هذه الدراسة من عام 2007 ، أن تناول خل التفاح قبل النوم يساعد في خفض نسبة السكر في الدم عند الاستيقاظ.

الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من مرض السكري والتحكم فيه هي اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الكربوهيدرات الصحية وما يكفي من البروتينات والدهون الصحية.

من المهم فهم تأثير الكربوهيدرات على نسبة السكر في الدم ، والحد من تناول الكربوهيدرات المكررة والمعالجة ، مثل الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف، وبدلًا من ذلك ، اختر الكربوهيدرات الليفية الغنية بالعناصر الغذائية الصحية ، مثل الفاكهة والخضروات. خلافا للتوصيات السابقة ،كل الحبوبمصدر موثوققد يتم تضمينها أيضًا في الأشخاص المصابين بأمراض الكلى ، حيث من المعروف الآن أن محتوى الفوسفور يتم امتصاصه بشكل سيئ.

يمكن أن يكون لزيادة النشاط البدني أيضًا تأثير إيجابي على إدارة نسبة السكر في الدم.