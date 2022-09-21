البديل الصحي للقهوة 

بيروت - نادين محمد - لا شيء يضاهي بدء يومكِ بفنجان من القهوة الساخنة. تعتبر القهوة من أشهر المشروبات عالميًا. ولكن ماذا لو أخبرتكِ أن ثمة مشروبًا آخر قد يكون أفضل لزيادة تركيزنا؟

الشاي الأخضر مقابل القهوة

يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية في العالم. تشمل فوائده فقدان الوزن إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، فإن هذا المشروب الأخضر مليء بمضادات الأكسدة.

يحتوي الشاي الأخضر ، مثل القهوة ، على مادة الكافيين ، ولكن بكميات أقل بكثير. يمكن أن تحتوي القهوة في أي مكان من 100-200 مجم من الكافيين لكل كوب بينما يحتوي الشاي الأخضر فقط على حوالي 20-40 مجم.

على الرغم من انخفاض محتوى الكافيين، يُعتقد أن الشاي الأخضر يساعد في تعزيز التركيز والطاقة بشكل أفضل من القهوة.

على الرغم من أن النكهة مختلفة كثيرًا، إلا أنها قدمت تأثيرًا مريحًا بنفس القدر. نظرًا لارتفاع نسبة الكافيين في القهوة، فقد يستغرق جسدكِ بعض الوقت للتكيف مع الشاي الأخضر ورؤية آثاره.

فوائد الشاي الاخضر

بصرف النظر عن الكافيين، يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني مرتبط بزيادة مستويات الدوبامين في الجسم. ما يساعد أيضًا في تقليل القلق.

توصلت دراسات أن الجمع بين الكافيين و الأحماض الأمينية يمكن أن يكون له تأثير قوي على وظائف المخ.

بدلاً من الحصول على دفعة سريعة وقصيرة من الطاقة مثل القهوة ، يوفر الشاي الأخضر طاقة ثابتة بطيئة طوال اليوم دون التراجع بعد الظهر.

الشاي الأخضر متعدد الاستخدامات مثل القهوة. يمكنكِ العثور على الشاي الأخضر الممزوج بجميع أنواع النكهات الممتعة. أو يمكنك إضافة القليل من الليمون والعسل في المنزل.

احذري من أنواع الشاي الجاهزة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة لأنها قد لا تكون فعالة ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.



المصدر: Fitwirr

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