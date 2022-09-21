عادات نمط الحياة التى تجعلك عرضة للإصابة بمرض السكرى

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القاهرة - سامية سيد - داء السكرى هو أحد أكثر أمراض نمط الحياة شيوعًا التى تقتل أكثر من 1.5 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم كل عام، بحسب المنظمة الصحة العالمية يعانى أكثر من 420 مليون شخص من مرض السكرى الذى يستمر فى الظهور فى اتجاه تصاعدى.

في حين أنه من الصحيح أن التاريخ العائلي لمرض السكري يؤثر على فرصك في تطويره، فإن أسلوب حياتك يلعب أيضًا دورًا مهمًا للغاية في ذلك. في الواقع ، وفقًا للأطباء ، فإن العديد من العادات الصغيرة تزيد بشكل كبير من مخاطر إصابتك.

عادات نمط الحياة التي تجعلك عرضة للإصابة بمرض السكري

وفقا لموقع " timesnownews" هناك بعض عادات نمط الحياة التي تجعلك عرضة للإصابة بمرض السكري :

عدم تناول الفطور

يتم إعطاء الكثير من التوتر لحقيقة أن تناول وجبات الطعام في الوقت المحدد يمكن أن يحافظ على صحتك، تم نشر العديد من الدراسات التي تقول أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يضر بالصحة ويشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بمرض السكري. يساعد الإفطار في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم المنخفض وينظم السكر في الدم بسهولة.

يصر خبراء التغذية على أنه حتى لو لم تشعر بالجوع الشديد، تناول بعض الفاكهة حتى يتم تنظيم اليوم بأكمله، بحسب الصحة الوطنية وفحص التغذية، أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحًا لديهم مستويات أقل من السكر فى الدم ومقاومة أقل للأنسولين، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثانى.

التدخين

في حين أن التدخين هو السبب الجذرى للعديد من المشكلات الصحية الأخرى أيضًا ، فإن إشعال ما يصل إلى 30 سيجارة يوميًا يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري بنسبة 30-40% مقارنة بغير المدخنين، بحسب المراكز التحكم فى الامراض، يمكن لأكثر من 25 مليون شخص في جميع أنحاء العالم أن يعزو مرض السكرى لديهم إلى التدخين.

الأغذية المصنعة

لطالما ارتبطت الأطعمة المصنعة والمجمدة بأمراض أخرى مثل السرطان ومشاكل القلب وحتى مشاكل الصحة العقلية، ومع ذلك ، فإن JAMAالطب الباطني تشير الأبحاث إلى أن ما لا يقل عن 10% من حالات الإصابة بمرض السكري تُعزى إلى استهلاك الأطعمة الضارة فائقة المعالجة، وهي محملة بالصوديوم والمواد الكيميائية الحافظة التي تسبب السمنة وزيادة الوزن غير الصحية.

الجلوس لفترة طويلة

يعد نمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة عاملاً رئيسياً في الإصابة بمرض السكري حتى في سنوات شبابهم. يقول الأطباء إن الجلوس لفترات طويلة أثناء مشاهدة التلفزيون ، أو العمل على المكتب يمكن أن يتسبب في تخزين جسمك للكثير من الدهون الحشوية وزيادة محيط الخصر أيضًا. الالجمعية الامريكية للسكرييوصي بأن يتحرك الجميع كل نصف ساعة على الأقل لأنه يعزز عملية التمثيل الغذائي وحساسية الأنسولين.

لا تنام في الوقت المحدد

مع الحياة سريعة الخطى ، يأتي التوتر والقلق وعدم وجود وقت للنوم. تشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يستيقظون حتى وقت متأخر من الليل ويعانون من حالات مثل الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري ، حتى لو حصلوا على ما بين سبع إلى ثماني ساعات من النوم.

وفقًا للأطباء ، يؤدي الأرق إلى انخفاض حساسية الأنسولين وضعف تنظيم مستوى السكر في الدم بصرف النظر عن تعطيل عملية التمثيل الغذائي ، مما قد يكون له آثار سلبية على إنتاج الأنسولين واستخدامه.