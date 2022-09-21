كيف أسمن بسرعة البرق؟

بيروت - نادين محمد - يصعب على البعض فقدان الوزن بطريقة صحية، وكذلك الحال عند اكتسابه، إذ إن زيادة الوزن بطريقة سريعة تؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل الصحية، كاضطرابات في المعدة، احتباس السوائل في الجسم، هذا إضافة إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية، ما يرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب، لذا ينصح قبل التخطيط لزيادة الوزن أو فقدانه استشارة طبيب أو خبير مختص لوضع نظام غذائي صحي مناسب للجسم، للعمر، ولأسلوب الحياة المتبع.

زيادة عدد السعرات الحرارية



يحدد الأطباء أن معدل الزيادة الطبيعية للوزن يتراوح بين 0.5 إلى 1 كيلوغرام في الأسبوع، مشددين على أنه يختلف من جسم لآخر، لكن في الوقت نفسه، يجمعون على أن تناول سعرات حرارية أكثر مما يحرق الجسم، تعتبر الطريقة الأساسية لاكتساب الوزن، شريطة أن تتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية والامتناع عن اللجوء إلى الأطعمة الدسمة أو الوجبات السريعة.

لاكتساب الوزن بطريقة بطيئة بعض الشيء، يحتاج المرء عادة إلى زيادة عدد السعرات الحرارية بكمية تتراوح بين 300 إلى 500 سعرة حرارية من مستوى احتياجات جسده اليومية، بينما لاكتساب الوزن بسرعة أكبر، يحتاج إلى زيادة عدد السعرات الحرارية بكمية تتراوح ما بين 700 إلى 1000 سعرة حرارية.

زيادة عدد الوجبات اليومية



ينصح بزيادة عدد الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة التي تتخللها، فبدلاً من تناول 3 وجبات رئيسية، ينصح بـ 6، بحيث يتم تناول الطعام كل 3 ساعات تقريباً، بمعدل سعرات حرارية لا يقل عن 500 في كل وجبة رئيسية ومن 100 إلى 200 في كل وجبة خفيفة.

التمارين الرياضية



خاصة تمارين القوة التي تساهم في بناء العضلات، لكن بالمقابل، يفضل استشارة الطبيب للتأكد من نوع التمارين الرياضية التي تناسب الجسم، خاصة في حال الإصابة ببعض الأمراض أو أي مشاكل صحية. إنما في المجمل، هناك بعض التمارين التي تساعد على تسمين الجسم، كرفع الأثقال، تمارين المعدة، تمارين الضغط وكذلك اليوغا.

المشروبات



بعض الأنواع من المشروبات تساعد على اكتساب الوزن بسرعة، كالعصائر الطبيعية، أو عصائرالكوكتيل التي تحتوي على الفواكه الطازجة أو المجمدة مع الحليب، بدلاً من تناول المشروبات الغازية والقهوة ذات السعرات الحرارية القليلة وفي الوقت نفسه، منخفضة القيمة الغذائية، على أن يتم تناولها مع الوجبات الخفيفة أو بعد الوجبة الرئيسية كي لا تؤثر على الشهية.



نصائح لزيادة الوزن

• تجنب شرب الماء قبل تناول الطعام.

• شرب الحليب عند العطش.

• استخدام أطباق ذات حجم كبير.

• البدء بطبق الطعام الرئيسي، وتأخير طبق السلطة.

• الحصول على قسط وافٍ من النوم.

• تجنب التدخين.

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