شكرا لقرائتكم خبر عن لنظام غذائى صحى.. إليك 5 أطعمة مغذية قليلة التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما نفكر في نظام غذائي صحي ومغذي ، فإننا نميل إلى التفكير في أسماء فاخرة وطعام باهظ الثمن. ومع ذلك ، قد يكون هذا النهج مضللًا، قالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا إن النظام الغذائي الصحي لا يجب أن يكون مكلفًا ، وأن الكثير من الأطعمة ذات الأسعار المعقولة متاحة بسهولة، هذه الأطعمة صحية ويمكن إضافتها بسهولة إلى نظامنا الغذائي اليومي، وإليك قائمة الأطعمة المغذية الصديقة للميزانية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".





1. الموز

لقد أكلنا جميعًا الموز ، كلما شعرنا بانخفاض الطاقة خلال طفولتنا ، ينصحنا كبار السن بتناول الموز، فهي اقتصادية ومتعددة الاستخدامات ومليئة بالعناصر الغذائية ، بما في ذلك البوتاسيوم والألياف والكالسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك والنياسين والريبوفلافين و B6.

2. الحمص

يعتبر الحمص بديلاً اقتصاديًا للحوم والدواجن والمأكولات البحرية ، وهو غني بالبروتينات، بالإضافة إلى أنها صحية ومليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن إلى جانب ذلك ، قد يساعد الحمص أيضًا في إدارة الوزن وتحسين الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

3. السبانخ

يضيف الناس الآن الخضار الورقية بشكل متزايد إلى نظامهم الغذائي ، مع العلم أن لها فوائد صحية متعددة، يمكنك إضافته إلى السلطات والحساء ، السبانخ متاح بسهولة في الأسواق غني بفيتامين K الذي يلعب دورًا مهمًا في صحة العظام ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

4 العدس

هذا العدس غني بالبروتين والألياف وقليل السعرات الحرارية، يساعد في إصلاح وبناء العضلات ويمكن أن يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، إنه خيار رائع لأولئك الذين يفضلون الطعام النباتي ويتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين.

لذلك ، أثناء البحث عن طعام صحي ، أضف هذه العناصر منخفضة التكلفة وعالية التغذية إلى نظامك الغذائي المعتاد وعيش حياة صحية.