شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. إعرفى 7 أطعمة ممنوع تناولها للأطفال تسبب الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح طفلك الآن أكثر نشاطاً ويتناول وجبات أكثر صلابة، توفر التغذية الجيدة لطفلك العناصر الغذائية التي يحتاجها للنمو والصحة والطاقة للعب والتحرك والدراسة، أعظم شيء يمكنك القيام به الآن هو تزويد طفلك بمجموعة من الوجبات من كل فئة من فئات الطعام ذات النكهات والقوام والألوان المتنوعة، ووفقا للدكتورة كريتي إسراني ، المتخصصة في تنمية الطفل ، هناك أطعمة لا يجب أن يتناولها الأطفال ، بحسب ما نشره موقع " pinkvilla".

اللحوم المدخنة

اللحوم المدخنة أو المعالجة مثل السويس، تعامل بمواد كيميائية ، وتحتوي على النترات ، وهي غنية بالصوديوم والدهون الحيوانية. وبالتالي ، لا ينبغي إعطاؤها للأطفال الصغار.

أنواع معينة من الأسماك

تشكل المحار مثل الجمبري والمحار وسرطان البحر تهديدًا أكبر بالاختناق والحساسية يجب تجنبه أيضًا ، توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتجنب إعطاء الأطفال الصغار أسماك القرش وسمك أبو سيف وسمك الماكريل وسمك القرميد بسبب ارتفاع مستويات الزئبق.

زبدة الفول السوداني

على الرغم من أن زبدة الفول السوداني غنية بحمض الأوليك الذي يساعد في الحفاظ على نسبة الكولسترول الجيد وسكر الدم وضغط الدم ، إلا أن قطع الفول السوداني الكبيرة الموجودة فيها يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بالحساسية والاختناق بين الأطفال الصغار، لهذا السبب لا ينبغي أن يستهلك الأطفال الصغار زبدة الفول السوداني.

الحلوى السكرية

للسكر آثار ضارة على نمو المخ وصحة الأمعاء، إنه يخاطر بفرص جعل طفلك متقلب المزاج ، وفرط النشاط ، وعرضة لمقاومة الأنسولين ، ومقدمات السكري ، ومرض السكري في مرحلة لاحقة من الحياة، يفرز السكر الأدرينالين ، وهو هرمون التوتر الذي يسبب الأرق عند الأطفال ويعطل دورة نومهم، كما أنه يعطل نمو النكهات لدى طفلك ويؤدي إلى إدمان السكر المضاف.

العصائر المصنعة والمشروبات الغازية

هذه المشروبات ليس لها أي قيمة غذائية على الإطلاق ولكنها تضيف سعرات حرارية فارغة إلى جسم طفلك، قد تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكافيين مما قد يؤثر سلبًا على نمو الدماغ، يمكن أن يتسبب محتوى السكر في المشروبات في تغيير براعم التذوق وتقليل التشابه مع الأطعمة والخضروات الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك الكبير إلى تسوس الأسنان والإسهال ومشاكل المعدة المزمنة الأخرى.

البيض غير المطبوخ جيدًا

يمكن أن يحتوي البيض غير المطبوخ جيدًا على السالمونيلا ويسبب تسممًا غذائيًا وتشنجات في البطن وصداعًا وإسهالًا وغثيانًا وقيئًا.

قطع اللحم الكبيرة

يمكن أن تحتوي قطع اللحم الكبيرة على نسبة عالية من الدهون المشبعة وتشكل خطرًا أكبر للاختناق، تشكل اللحوم غير المطهية جيدًا خطرًا أكبر للتسمم الغذائي وأعراض مثل آلام المعدة والإسهال والحمى.

الحبوب المكررة

يتم تجريد الحبوب المكررة من العناصر الغذائية أثناء عملية التكرير، اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة في الدقيق الأبيض، الحبوب الكاملة غنية بالعناصر الغذائية والألياف التي تدعم الهضم الصحي. كما أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والالتهابات المزمنة والسمنة في المستقبل.