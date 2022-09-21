شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لوقف الانتفاخ.. المكملات وتناول السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإحساس بالانتفاخ عادة ما يكون بسبب تراكم الغازات المعوية ، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، لكل منا حساسيته ومحفزاته الفريدة التي قد تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ ، هناك طرق لوقف احتمالية الإصابة بالانتفاخ قبل أن يبدأ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - تناول الطعام ببطء

أحد الأسباب الشائعة للانتفاخ هو تناول الطعام بسرعة كبيرة ، لذلك إذا كنت معروفًا بتناول وجبات الطعام بسرعة ، فقد تكون مستعدًا للانتفاخ، من المعروف أن ابتلاع كميات زائدة من الهواء ، وهي حالة تسمى aerophagia ، تسبب أعراضًا غير مريحة في الجهاز الهضمي ، مثل انتفاخ البطن، في حين أن ابتلاع الكثير من الهواء يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة عوامل ، مثل التمارين الرياضية المكثفة والتدخين ومضغ العلكة ، فإن تناول الطعام بسرعة كبيرة هو السبب الرئيسي.

2 - حساسية الطعام

الحساسيات الغذائية هي السبب الرئيسي لاضطراب الجهاز الهضمي ، بما في ذلك أعراض مثل الانتفاخ سوء امتصاص الكربوهيدرات هو سبب للانتفاخ ويمكن أن يحدث مع مجموعة متنوعة من الأطعمة، على سبيل المثال ، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز من الانتفاخ بعد تناول منتجات الألبان ، والبعض الآخر الذين لا يهضمون الفركتوز جيدًا قد يعانون من انتفاخ في البطن بعد تناول فواكه معينة.

يعاني العديد من الأشخاص من الانتفاخ بعد تناول الكحوليات السكرية ، والتي توجد غالبًا في المنتجات الخالية من السكر ، اختبارات حساسية الطعام ووجبات الاستبعاد هما خياران لاستكشاف ما إذا كنت تعاني عادة من الانتفاخ وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى (GI) بعد تناول الطعام، بمجرد أن تفهم جيدًا الأطعمة التي لا تهضمها جيدًا ، فإن تجنبها ببساطة سيقلل من مقدار الانتفاخ الذي تشعر به.

3 - تناول السوائل

الماء ضروري لكل جهاز وخلايا في جسمك ، وهو مهم بشكل خاص للجهاز الهضمي، يحافظ السائل على تشحيم أعضاء الجهاز الهضمي للسماح بمرور المواد بسلاسة ، كما أنه ضروري لانتظام الجهاز الهضمي.

عندما لا تشرب كمية كافية من السوائل ، فقد تلاحظ العديد من الأعراض في جميع أنحاء جسمك ، مثل الصداع وجفاف الجلد والخمول ، وقد يصبح الانتفاخ والإمساك أكثر وضوحًا في الجهاز الهضمي .

ربما تكون قد سمعت توصيات لتجنب شرب الماء أثناء الوجبة لأنه يمكن أن يخفف الإنزيمات المهمة الضرورية للهضم، ومع ذلك ، تشير الأبحاث الحالية إلى أن شرب الماء أثناء الوجبة أو بعدها قد يساعد بالفعل في عملية الهضم.

4 - تناول المكملات

هناك العديد من العوامل المطلوبة لعملية الهضم الطبيعي ، الأداء السليم للأعضاء ، والإنزيمات الهضمية ، ودرجة الحموضة في معدتك ، والبكتيريا المعوية المجهرية ليست سوى بعض العوامل المطلوبة لعملية الهضم السليم ، عندما تخرج بعض هذه العوامل ، مثل توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي ، عن السيطرة ، فقد يصبح الانتفاخ بعد الوجبة أكثر شيوعًا.

تساعد البروبيوتيك ، وهي البكتيريا الصحية في الأمعاء ، في الهضم والعديد من وظائف الجسم الأخرى ، ولكنها يمكن أن تصبح غير متوازنة بمرور الوقت بسبب المرض والأدوية ، طريقة واحدة لوقف الانتفاخ قبل أن تبدأ هي تناول مكمل بروبيوتيك، يمكن أن تزيد هذه المنتجات من عدد البكتيريا الصحية في أمعائك والتي ستساعد في الهضم السليم.