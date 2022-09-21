شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد الكربوهيدرات التى يمكن أن يحصل عليها مريض السكر فى اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلاك الكربوهيدرات أمر مهم جدا للجسم، ولكن إذا كنت مصابًا بمرض السكر ، فمن المحير جدًا معرفة الكمية المناسبة.

وفقا للأطباء حسب موقع " thehealthsite "، المبادئ التوجيهية الغذائية في جميع أنحاء العالم ينصح الشخص بضرورة الحصول على حوالي 45-65 % من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات إذا كان يعاني من مرض السكري، لكن البعض يعتقد أن أقل من نصف هذا المبلغ.

وبالتالي ، من المهم جدًا حساب الكربوهيدرات الخاصة بك للبقاء ضمن نطاق الأفضل بالنسبة لك.

كيف يؤثر الطعام على نسبة السكر في الدم؟

تؤثر العديد من العوامل مستويات السكر في الدم في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، تشمل هذه التمارين، والتوتر، والأمراض والأمراض الأخرى، لكن الأطباء يقولون إن العادات الغذائية من أكبر العوامل.

الكربوهيدرات لها التأثير الأكبر على نسبة السكر في الدم لأنها تتحلل إلى سكر يدخل مجرى الدم بشكل أسرع. يحدث هذا مع جميع الكربوهيدرات القابلة للهضم التي تشمل رقائق البطاطس والبسكويت بالإضافة إلى الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات إلى زيادة مستويات السكر في الدم على الفور.

كم عدد الكربوهيدرات التي يجب أن يستهلكها مرضى السكر في اليوم؟

بالنسبة لشخص يعاني من مرض السكري ، يختلف تناول الكربوهيدرات بشكل فردي، الجمعية الامريكية للسكري يجب أن يحصل مرضى السكر الموصى بهم سابقًا على حوالي 45 % من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، ومع ذلك ، فإنهم الآن يروجون لنهج فردي يجب أن يأخذ فيه تناول الكربوهيدرات المثالي في الاعتبار تفضيلاتك الغذائية وأهدافك الأيضية.

يقول الأطباء أن عدد الكربوهيدرات التي يتم تناولها يجب أن يكون وفقًا لمقدار مستويات السكر في الدم التي يمكن أن يحافظ عليها جسمك على المدى الطويل.

يقول الخبراء أيضًا أنه أثناء تناول الكربوهيدرات، يجب على المرء دائمًا التركيز على صافي الكربوهيدرات بدلاً من الكمية الإجمالية التي يجب استهلاكها. صافي الكربوهيدرات هو إجمالي جرامات الكربوهيدرات مطروحًا منه جرامات الألياف الموجودة في الطعام.

قائمة الوجبات عالية الكربوهيدرات التي يجب تجنبها

يوصي الأطباء بتناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات لمرضى السكر وتجنب هذه الأطعمة