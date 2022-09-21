شكرا لقرائتكم خبر عن خايفة من الصلع.. جربى 8 علاجات منزلية لإعادة نمو الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل شخص معرض لخطر تساقط الشعر، على الرغم من أنه أمر طبيعي وغير ضار أن تعاني من درجة معينة من تساقط الشعر ، إلا أن البقع الصلعاء على فروة رأسك يمكن أن تكون علامة على وجود خطأ ما يحدث بطريقتين ترقق الشعر وفقدان كثافته بشكل عام ، تُعرف هذه الحالة بالثعلبة ، ويمكن أن يكون تساقط الشعر ناتجًا عن تأثير بيئي أو تفاعل كيميائي أو ممارسات سيئة للعناية بالشعر، لمعالجة هذه المشكلة من أجل التحكم في تساقط الشعر وتحفيز نموه ، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية باستخدام مكونات طبيعية، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

إليك 8 علاجات منزلية لإعادة نمو الشعر بشكل طبيعي:1. التدليك

من المعروف أن التدليك المنتظم يعزز صحة فروة الرأس وتدفق الدم، عند استخدامه مع زيوت وأقنعة الشعر المناسبة ، فإنه يحفز فروة الرأس ويحسن صحة الشعر، تذكر أن تقوم بتدليك فروة رأسك يوميًا لتخفيف التوتر والضغط مع تحسين صحة شعرك أيضًا.

2. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يحسن الميكروبات في فروة الرأس ، مما يقوي بصيلات الشعر وفروة الرأس، يحتوي زيت جوز الهند على الأحماض الدهنية الضرورية التي تدخل إلى جذع الشعر وتوقف تساقط الشعر ،دلكي فروة رأسك بزيت جوز الهند مرتين في الأسبوع على الأقل واتركيه لبضع ساعات أو طوال الليل قبل الاستحمام.

3. زيت الخروع

يعمل زيت الخروع كعلاج معجزة لشعرك ، وذلك بفضل مزيج مثالي من البروتينات وفيتامين E والمعادن، استخدم ملعقة صغيرة من بذور الحلبة مع 6 ملاعق كبيرة من كل من زيت الخروع وزيت جوز الهند ، ثم اغلي المزيج حتى يتحول إلى اللون البني ، اتركيه يبرد ، ودلكي فروة رأسك وشعرك ، ثم انتظري لمدة 30 إلى 40 دقيقة، للحصول على أفضل النتائج ، استخدمه مرتين على الأقل في الأسبوع.

4. عصير البصل

ثبت أن عصير البصل يحسن الدورة الدموية ويعزز نمو الشعر ، يمكن أن يعالج الثعلبة البقعية بنجاح - وهي حالة تسبب تساقط الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم ،كل ما عليك فعله هو مزج القليل من البصل وعصر العصير وتطبيقه على فروة رأسك وشعرك وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالشامبو.

5. ليمون

تم العثور على الليمون ، سواء في شكل زيت أو عصير طازج ، لتحسين جودة ونمو الشعر، استخدم عصير الليمون الطازج أو استخدم زيت الليمون الأساسي المخفف في زيت ناقل كجزء من قناع الشعر للمساعدة في نمو خصلاتك بشكل طبيعي.

6. ماسك البيض

قناع البيض طريقة رائعة لتغذية شعرك مع 70٪ من بروتين الكيراتين ، البيض ممتاز لإعادة بناء الشعر التالف والجاف مما يجعله ناعمًا ومرطبًا، يصنع البيض والزبادي بلسمًا رائعًا للشعر - خذي 2 بيضة وملعقتين صغيرتين من الزبادي الطازج لعمل معجون وضعيه على شعرك، انتظري 30 دقيقة قبل غسل شعرك بالشامبو للحصول على أفضل النتائج.

7. الصبار

من المعروف أن الصبار يعمل على ترطيب فروة الرأس وعلاج تساقط الشعر، يمكنك استخدامه كجيل عدة مرات في الأسبوع لتقليل قشرة الرأس وفتح بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر ، يمكن استخدام الشامبو والبلسم الذي يحتوي على الصبار.

8. الزيوت الأساسية

الزيوت الأساسية مثل إكليل الجبل والخزامى غنية بالمكونات التي تعزز نمو البصيلات وتقوي جذور الشعر ، وبالتالي تعزز نمو الشعر، للحصول على أفضل النتائج ، سخني ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون وأضيفي نصف قطعة من الأفوكادو متبوعة بقليل من العسل والبيض لهذا المزيج ، أضيفي 10 قطرات من كل منها - إكليل الجبل والخزامى وضعيها على فروة رأسك واغسلي شعرك بالشامبو بعد 45 دقيقة، جرب هذه المجموعة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر أو شهرين لترى النتائج.