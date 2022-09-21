للحفاظ على صحتك العقلية والبدنية.. مارس هذه الأنشطة

القاهرة - سامية سيد - أثبتت العديد من الدراسات الخاصة بطب النفس والصحة النفسية، أن الإنسان يشعر بالهدوء وسكينة عند التواجد في المناطق خضراء، أي في المناطق التي بها زرع، فهذا الأمر يساعد علي تحسن القدرات العقلية ، وخفض نسبة التوتر والقلق، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر.

وفقا لما نشرته صحيفة “the sun” تقول سارة باورز مديرة المركز الإقليمي في برمنجهام وهي مؤسسة خيرية تستخدم البستنة الاجتماعية والعلاجية لمساعدة المحتاجين، "لقد تخطى تقدير الناس لأعمال البستنة والوصول إلى المساحات الخضراء، فتأثير الاستثمار الشخصي في تنمية شيء ما هو أمر هائل، ولديك شعور بالإنجاز، والمسؤولية، وفرحة مشاهدة بذرة تنبت أنت صانعها.

وبحسب الأخصائيين النفسيين ، فهناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى للبستنة أي زراعة أرض، ، ومنها:

- فوائد علي الصحة العقلية، فبمجرد الاهتمام بشيء ما في المنزل يمكن أن يمنحك هذا الروتين الذي تحتاجه للاستيقاظ في الصباح وتصبح قادرا على فعل شيء جديد، يشعرك بالإنجاز.

ووفقا للأبحاث الحديثة، فـ 43٪ من الأشخاص الذي يمارسون العناية بالنباتات المنزلية أو صناديق النوافذ عززت صحتهم النفسية.

- قطع العزلة، فالتفاعل الاجتماعي مع أشخاص جدد ذوي الأصابع الخضراء أي يمارسون الزراعة مثلك و مشاركة الخبرات مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل من الأمور التي تشعرك بالراحة والثقة والرفاهية، وتقلل شعورك بالوحدة وأمراض القلب والزهايمر.

- تحسين المزاج، فالزراعة تعتبر تمرين رياض، وهي طريقة مؤكدة لإطلاق الإندورفين، هرمونات السعادة، ويحاول الأطباء بشكل متزايد الاستفادة من الفوائد المعززة للمزاج في الهواء الطلق.

-فوائد الصحة البدنية، بفضل الهواء النقي والتمارين اللطيفة ، من المحتمل أن تنام بشكل أفضل أيضًا، وصيبح جسمك خالي من الأمراض.