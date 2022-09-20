شكرا لقرائتكم خبر عن الحمضيات تحمى المخ من التدهور والإصابة بالخرف بنسبة 23% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحفاظ علي الصحة العامة، والحصول علي صحة جيدة وقوية، الاعتماد علي نظام غذائي صحي يعد من أهم الحيل التي يجب السعي إليها، فتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم تحافظ علي الجسم والمخ، وذلك وفقا لما نشره موقع “إكسبريس”.

وشرح الموقع معني التعرض للتدهور المعرفي، والذي أكد أنه يعني تدهور في وظيفة المخ لدي الشخص، والتفكير وتؤثر أيضا علي ذاكرته، وتوجد هذه الحالة بشكل رئيسي في كبار السن، وقد تكون في معظم الأحيان علامة مبكرة على الخرف وحالات التنكس العصبي .

ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة British Journal of Nutrition، أوضحت أن تناول الفواكه الغنية بالحمضيات تحميك من التعرض والإصابة بمشاكل المخ، وتقلل حدة وفرص الإصابة بالخرف بنسبة تصل 23%.

فبعد دراسة بيانات أكثر من 13 ألف مشارك في دراسة يابانية ، وجد الباحثون أن الأأشخاص الذين تناولوا فواكه الحمضيات كل يوم كانوا أقل عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بالخرف في السنوات الست التالية، من الذين تناولوها مرة أو مرتين في الأسبوع.

وأكد الباحثون، أن النتائج تشير إلى أن الاستهلاك أي تناول الحمضيات يعد مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف ، حتى بعد تعديل العوامل المربكة المحتملة.