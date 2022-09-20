شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خضروات يجب تجنب تناولها فى موسم الخريف.. الباذنجان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية موسم الخريف ، فانت بحاجة إلى التركيز بشكل أساسي على نظامك الغذائي مثل القرع والخضروات، فقد تساعد إضافة هذه الخضار بشكل متحرّر إلى نظامك الغذائي المنتظم في تعزيز صحة القناة الهضمية والنشاط المناعي، إلا أن هناك بعض الخضروات قد تؤثر بشكل سلبى على استجابتك المناعية خلال موسم الخريف، وإليك الأطعمة التي يجب تجنبها ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

4 خضروات يمكنك تجنبها الخريف: 1. الخضار الورقية

"موسم الخريف هي الوقت المثالي لتكاثر الميكروبات والبكتيريا المختلفة ، والتي يمكن أن تلوث بسهولة هذه الخضروات الخضراء وبالتالي ، فإن تجنبها سيكون خيارًا جيدًا ، ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في تناولها ، فتأكد من غليها ثم طهيها لمدة 30 دقيقة على الأقل لقتل البكتيريا.

2. الباذنجان

تحتوي الخضروات الشبيهة بالبصل الأرجواني على مجموعة من المركبات الكيميائية المعروفة باسم قلويدات، هذه هي المواد الكيميائية السامة التي تطورها مثل هذه الخضروات لحماية نفسها من الحشرات والآفات، نظرًا لأن الإصابة بالآفات تكون أعلى خلال موسم الخريف ، يجب الحد من استهلاك الباذنجان ، تشمل أعراض الحساسية القلوية خلايا النحل وحكة الجلد والغثيان والطفح الجلدي.

3. الفلفل الحلو

الفلفل الحلو من الخضروات المشهورة جدًا في الصيف، فهي لذيذة ومليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، يمكن أن يسبب الفلفل الحلو مشاكل عند تضمينه في نظامك الغذائي الخريفى أنها تحتوي على مواد كيميائية تسمى الجلوكوزينات التي تتحلل إلى أيزوثيوسيانات عندما يتم قطعها أو مضغها، يمكن أن تسبب هذه المواد الكيميائية الغثيان والقيء والإسهال ومشاكل في التنفس عند تناولها نيئة أو مطبوخة، تستمر الأعراض عادة لعدة ساعات بعد تناول الطعام. وبالتالي ، من الأفضل تجنبها تمامًا.

4. القرنبيط

يحتوي القرنبيط على نسبة عالية من الرطوبة وأوراقه تشبه تلك الموجودة في عائلة الكرنب، السبب الرئيسي الذي يجعلنا نتجنب القرنبيط في الخريف هو أنه يحتوي على مركبات تسمى الجلوكوزينات التي يمكن أن تسبب مشاكل للأشخاص الذين يعانون من الحساسية ، أفضل طريقة لتجنب هذه المركبات الكيميائية هو عدم تناولها على الإطلاق

يمكنك استبدال الخضروات السابقة بتضمين ما يلي في نظامك الغذائي الخريفى: 1. القرع

أحد أفضل الخضروات المتاحة وأكثرها صحة خلال هذا الموسم، يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، فهو يحتوي على الحديد وغني بفيتامينات B و C التي تساعد في الخصائص المضادة للأكسدة.

2. البنجر

يعاني الكثير منا من انخفاض مستويات الهيموجلوبين، لا يحسن أي من الخضروات الموسمية الأخرى هذه المستويات بقدر جذر البنجر، نظرًا لأنه يحتوي على مستويات عالية من المنجنيز والألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم والحديد ، فهو قوة غذائية.

3. خيار

الخيار منخفض في السعرات الحرارية ومرتفع في الماء مما يساعد على ترطيب الجسم في طرد السموم ويحافظ على أداء الجسم على النحو الأمثل.