شكرا لقرائتكم خبر عن عالم سموم روسى يحذر من استخدام ورق الألومنيوم في طهى الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البروفيسور ميخائيل كوتوشوف، عالم السموم الروسي، من مخاطر استخدام ورق الألمنيوم في طهي الطعام، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "إزفيستيا"

وأشار البروفيسورميخائيل كوتوشوف، إلى أن ورق الألمنيوم يحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات، يمكن أن تسبب اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان، مضيفا، إنه "عند دخول هذه المواد الكيميائية إلى جسم الإنسان "تتنكر" كهرمونات أنثوية- هرمون الاستروجين، وعندما تتراكم تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في جسم الإنسان".

وأَضاف، يمكن لهذه المواد الكيميائية أن تسبب اضطراب عمل الغدة الدرقية، والسمنة وحتى السرطان وأمراض أخرى، مضيفا، كما أن هذا الورق ضار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألمنيوم تصل إلى 90%، وهذا العنصر يمكن أن يتراكم في الكلى والغدة الدرقية والدماغ ويسبب أمراضا مختلفة.