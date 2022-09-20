شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أمراض نساء: الولادة الطبيعية لها فوائد للأم والطفل وتحضر الثدى للرضاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد رفاعى استشارى النساء والتوليد بطب عين شمس، في تصريح خاص لــ "الخليج 365 "إن الولادة الطبيعية لها فوائد للأم والطفل، فبالنسبة للطفل تقلل إصابته بالحساسية وتحسن التنفس ورئة أفضل للطفل.

وقال أما بالنسبة للأم فهى تساعد على فقدان دم قليل في الولادة وتساعد على الرضاعة الطبيعية، وقلة الإقامة في المستشفى وعودة الأعضاء التشريحية في وضعها الطبيعى أقل من الولادة القيصرية، كما أن الولادة القصيرية تؤدى إلى فرص الإجهاض المتكرر لحدوث التهاب في بطانة الرحم ولو حدث التهاب أثناء الولادة القيصرية يؤدى إلى التصاقات بالأنابيب وتأخر حدوث الحمل التالى .

وأضاف، إن فرص الولادة القيصرية تكون 4 مرات فقط لتجنب حدوث المضاعفات من إصابة الأمعاء الداخلية والمثانة أثناء الولادة بينما الولادة الطبيعية غير محددة لعدد المرات

وقال، إن الولادة الطبيعية تحضر الثدى للرضاعة الطبيعية بصورة أفضل من الولادة القيصرية، لأن انقباضات الرحم تجعل الثدى يتحضر لانتاج اللبن ولكن في الولادة القيصرية لا يحدث مغص او انقباضات تؤدى إلى نزول اللبن.

وأوضح، إن الرضاعة الطبيعية تكون فور ولادة الطفل ولكن القيصرية تتأخر الرضاعة نظر لحدوث آلام العملية، موضحا، إن الولادة القيصرية غالبا ما يتم إجراءها في بداية الشهر التاسع وليس بعد اكتمال الشهر، وخصوصا في الولادات القيصرية المتكررة مما يعرض الطفل لمضاعفات الولادة المبكرة منها دخول الطفل إلى الحضانات والتعرض للالتهابات الرئوية وتعرض الأم لتجمع اللبن في الثدى مما قد يؤدى الى التهابات بالثدى

وأوضح، إن الولادة الطبيعية تستلزم بعدها تمارين رياضية للحوض بعد الولادة مباشرة لارجاع الأنسجة المهبلية إلى وضعها الطبيعى ومنع حدوث اتساع في المهبل أو مضاعفات موضحا أن زيادة معدل الولادة القيصرية قد يسبب لحدوث نزيف وأحيانا يؤدى الى انفجار الرحم واستئصاله وقد يحدث التصاقات شديدة بالحوض تؤدى إلى إصابة المثانة والأمعاء بعد ذلك.

وأكد، إن النزف بعد الولادة القيصرية أكثر من الطبيعى مضيفا، إنه يجب زيادة الوعى للسيدات الحوامل من قبل الأطباء والاعلام بزيادة فوائد الرضاعة الطبيعية حيث أن النسب العالمية للولادة القيصرية تمثل 25% من عدد الولادات بينما تصل في مصر لاكثر من 72%.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، الحافز المادي هو السبب في إقبال الأطباء على الولادات القيصرية، وبدأنا في تدريب أعضاء التمريض على "القبالة" ليكون هناك عدد كافي من الممرضات القادرات على توليد السيدات وفقا للأدلة الارشادية.

وأضافت، إنه فى المستشفيات الخاصة لابد من توفير ملف للمريضة ومدون به سبب طبي للولادة القيصرية، موضحة ، إنه سيتم متابعة السجلات الطبية، كما أنها بدأت في تدريب أعضاء هيئة التمريض في المستشفيات لتأهيلهن على القيام بدور "القابلة"، ذات الدور الرئيسي في عملية الولادة الطبيعية، وبالفعل تخرجت أول دفعة قبل أسبوعين في شمال سيناء.

وأوضحت، إنه من أهم الأسباب زيادة معدلات الولادة القيصرية هي إرتفاع اتعاب الطاقم الطبي في مثل تلك العمليات، ومن ثم كان قرار الوزارة بتوجيهات وزير الصحة أن تتساوى قيمة الأجر بين الولادتين الطبيعي والقيصرى، والوزارة عبر إدارة العلاج الحر سوف تتابع وبدقة معدلات الولادات القيصرية في المستشفيات عبر إرفاق التقرير الطبي لكل مريضة الذى استعدى اللجوء للقيصرية.