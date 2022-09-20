شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لفقدان الدهون على المدى الطويل.. منها شرب القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن العديد من الأنظمة الغذائية المبتكرة ومكملات حرق الدهون تعد بنتائج سريعة، فإن تعديل نظامك الغذائى ونمط حياتك وروتين التمارين هو الطريقة الأكثر فاعلية للوصول إلى وزن صحى والحفاظ عليه، وفقا لما نشره موقع healthline.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك اتخاذ عدة خطوات بسيطة لتعزيز فقدان الدهون بشكل دائم ومستدام مع تحسين صحتك العامة.

1 - تدريبات القوة هي نوع من التمارين التي تنقبض فيها عضلاتك ضد المقاومة، تبني كتلة العضلات وتزيد القوة بمرور الوقت، وعادة ما يتضمن رفع الأثقال، وتكشف الأبحاث أن تمارين القوة لها فوائد صحية متعددة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الدهون.

ووفقًا لمراجعة 58 دراسة فإن تدريب المقاومة لمدة 4 أسابيع على الأقل قد يساعد في تقليل دهون الجسم بمعدل 1.46%، وقد يقلل أيضًا بشكل كبير من كتلة الدهون في الجسم والدهون الحشوية، وهي نوع من الدهون التي تحيط بأعضاء بطنك.

2 - اتباع نظام غذائى عالى البروتين

قد يساعد تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين على تقليل الشهية وزيادة حرق الدهون، وربطت دراسات متعددة تناول المزيد من البروتين عالي الجودة مع انخفاض مخاطر زيادة الدهون في الجسم والسمنة.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين قد يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات والتمثيل الغذائي أثناء فقدان الوزن، وقد يؤدي زيادة تناولك للبروتين أيضًا إلى زيادة الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع وتقليل تناول السعرات الحرارية - كل العوامل التي تساعد على إنقاص الوزن.

3 - الحصول على مزيد من النوم

الذهاب إلى الفراش مبكرًا استراتيجية بسيطة لمساعدتك في الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، وتربط العديد من الدراسات النوم الكافي بفقدان الوزن.

وأظهرت دراسة أن الحصول على ساعة نوم أقل كل ليلة أدى إلى فقدان دهون أقل لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية .

4 - تناول المزيد من الدهون الصحية

على الرغم من أنه قد يبدو غير منطقي إلا أن زيادة تناولك للدهون الصحية قد يمنع زيادة الوزن، وكشفت دراسة مدتها 12 شهرًا مرتبطة باتباع نظام غذائي متوسطي غني بالدهون الصحية من زيت الزيتون والمكسرات مع خسارة أكبر للوزن على المدى الطويل ، مقارنة بنظام غذائي منخفض الدهون .

5 - شرب القهوة

يحفز الكافيين الموجود في القهوة الجهاز العصبي المركزي، ويزيد من التمثيل الغذائي، ويعزز تكسير الأحماض الدهنية، وثبت أيضًا أن الكافيين يعزز حرق الدهون أثناء ممارسة التمارين الهوائية.