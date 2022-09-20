شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأمريكيون أسوأ من يأكلون بالعالم لتسبب طعامهم في الإصابة بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة حديثة إلى أن عادات الأكل لدى الناس غير صحية اليوم تمامًا كما كانت قبل 30 عامًا، مع كون الأمريكيين من بين أسوأ من يأكلون فى العالم، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، توصلت دراسة جديدة إلى أن متوسط ​​جودة النظام الغذائى فى جميع أنحاء العالم لم يتغير كثيرًا خلال الثلاثين عامًا الماضية، وثبت أن الأمريكيين من بين أولئك الذين لديهم نظام غذائى منخفض الجودة فى العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان لدى بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أفضل النظم الغذائية - وحسّنت إيران صحة الغذاء على مدى العقود الثلاثة الماضية، ويُعتقد أن النظم الغذائية السيئة التى تغذى أيضًا أزمة السمنة فى جميع أنحاء العالم، تلعب دورًا فى زيادة الإصابة بالسرطان المبكر الذى يتم تسجيله على مستوى العالم.

وجدت دراسة جديدة أن النظام الغذائى للشخص العادى لم يتحسن كثيرًا فى الثلاثين عامًا الماضية على الرغم من المكاسب الكبيرة التى تحققت فى علوم التغذية، والأمريكيون من بين أولئك الذين يتناولون الطعام الأسوأ.

جمع باحثون في جامعة تافتس، فى ميدفورد، ماساتشوستس، بيانات من 185 دولة مدرجة في قاعدة البيانات الغذائية العالمية لقياس الدول التي كان لديها أكثر الأطعمة صحة من عام 1990 إلى عام 2018، ومدى تغير النظم الغذائية خلال هذه الفترة.

ووجدوا زيادة "صغيرة لكن ذات مغزى" في الصحة الغذائية العامة، لكن هناك تباينات هائلة بين بلدان معينة، يتمتع سكان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء بأكثر النظم الغذائية صحة، حيث يأكل الأشخاص الذين يعيشون في أمريكا اللاتينية أقل الأطعمة الصحية، تجد الولايات المتحدة نفسها من بين الدول ذات الأنظمة الغذائية الأسوأ، الهند وإندونيسيا وإيران وفيتنام هي الدول الأكثر صحة من حيث تناول الطعام.

وأكدت الصحيفة أنه تم ربط النظم الغذائية السيئة فى جميع أنحاء العالم بأزمة السمنة فى معظم أنحاء الغرب، وجدت دراسة حديثة أنها يمكن أن تغذى ارتفاعًا عالميًا في الإصابة بالسرطان في وقت مبكر، مما يمثل تحديًا متزايدًا لمسؤولي الصحة العالمية، يقول الخبراء إن نحو 1 من كل 4 وفيات في جميع أنحاء العالم يمكن أن يعزى إلى سوء التغذية.

وفي دراسة عن جودة النظام الغذائي في جميع أنحاء العالم، وجد الباحثون تغيرًا طفيفًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، والولايات المتحدة من بين الدول ذات الأنظمة الغذائية الأسوأ جودة.

وقالت الدكتورة فيكتوريا ميلر، المؤلف الرئيسى من الدراسة، لقد زاد تناول المكونات غير الصحية مثل اللحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر والصوديوم.

وأضافت الصحيفة لقد جمع الباحثون، الذين نشروا النتائج التى توصلوا إليها يوم الاثنين في مجلةNature Food ، بيانات من نحو 200 دولة على مدار 28 عامًا من أجل الدراسة، وتم وضع متوسط ​​النظام الغذائي لكل أمة كل عام من صفر إلى 100، مع وجود رقم أعلى مرغوب فيه أكثر.

وتعتبر الأطعمة مثل البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والمأكولات البحرية الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والخضراوات غير النشوية من الأطعمة الصحية، وكانت المشروبات المحلاة بالسكر واللحوم الحمراء تعتبر الأقل صحة في المجموعة.

وسجل سكان جنوب آسيا أفضل النظم الغذائية، حيث سجلوا 45.7 نقطة، سجلت 10 دول فقط في العالم درجات أعلى من 50 - وأشار الباحثون إلى أن هذا يمثل أقل من 1% من سكان العالم، وجد الباحثون أن سكان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء يأكلون أعلى جودة للأنظمة الغذائية، في حين أن سكان أمريكا اللاتينية يأكلون أسوأ الأطعمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران هي الدولة الأكثر تناولًا للأكل الصحي في العالم، حيث زادت الدولة الشرق أوسطية من درجة جودة نظامها الغذائي بمقدار 12 نقطة من 1980 إلى 2018 - وهي أكبر زيادة في أي مكان في العالم.

وحصلت الولايات المتحدة على ثاني أكبر زيادة في العالم، حيث حصلت على 4.5 نقاط، لكنها وجدت نفسها من بين أسوأ البلدان الأكل في العالم.

وجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص ذوي التعليم العالي والأكثر ثراءً في الوضع الاجتماعي والاقتصادي كانوا يأكلون طعامًا صحيًا - وتحديداً سجلوا المزيد من الفواكه والخضراوات غير النشوية في نظامهم الغذائي، لم يكن هناك اختلاف في جودة النظام الغذائي وجدت بين الأمريكيين في المناطق الريفية والحضرية.

وأضاف ميلر: "لقد تأثر الأكل الصحي أيضًا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية ، بما في ذلك المستوى التعليمي والحضري"، على الصعيد العالمي وفي معظم المناطق، كان لدى البالغين الأكثر تعليماً والأطفال الذين لديهم آباء أكثر تعليماً جودة غذائية أعلى بشكل عام."

وتساهم النظم الغذائية السيئة في جميع أنحاء العالم في أزمة السمنة، وحتى الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بالسرطان بين الشباب في جميع أنحاء العالم.

وأفاد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن أكثر من 70 % من الأمريكيين يعانون من زيادة الوزن - بما في ذلك 40 % يعانون من السمنة، ووفقًا للتقديرات الرسمية، يعاني حوالي 10% من سكان العالم من هذه الحالة أيضًا.

وجدت دراسة نشرت في بريجهام ومستشفى النساء في وقت سابق من هذا الشهر أن معدلات الإصابة المبكرة بـ 14 نوعًا من السرطان كانت ترتفع في 44 دولة، مع تزايد معدل السمنة والوجبات الغذائية غير الصحية على النمط الغربي التى تحمل الكثير من اللوم. على السبب في الإصابة.