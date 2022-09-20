علاجات منزلية لانتفاخ البطن

بيروت - نادين محمد - يتعرض البعض للشعور بالامتلاء حتى بعد تناول وجبة بسيطة، وهذا مؤشر إلى أن الجهاز الهضمي لا يعمل على نحو جيد.

يحدث عادةً الانتفاخ بسبب تراكم الغازات في مكان ما في الجهاز الهضمي . ما يتسبب في أن تبدو البطن أكبر من المعتاد ، وقد يشعر الشخص أيضًا بألم. يفضل في الحالات المزمنة استشارة الطبيب، لكن أيضًا يمكن التدخل بحلول بسيطة متوفرة في المنزل للتخلص من هذه الحالة نهائيًا.

الزنجبيل:

الجنجرول هو المكون الرئيسي الموجود في الزنجبيل الذي يمنحه خصائصه العلاجية سواء للسعال العادي أو البرد أو اضطرابات الجهاز الهضمي والأمعاء المختلفة. الزنجبيل له خصائص تقضي على بكتيريا الملوية البوابية وتقلل من الالتهاب ، وتقلل من الغثيان وتهدئ عضلات المعدة.

يساعد الزنجبيل الطازج أيضًا في علاج الغثيان.يمكن تناول الزنجبيل نيئًا أو في الشاي أو في الطبخ. عند المعاناة من عسر الهضم الشديد والحموضة ، اخلطي ملعقة كبيرة من الزنجبيل وعصير الليمون مع 2 ملعقة كبيرة من العسل في ماء دافئ. سيساعد ذلك في تقليل الانتفاخ وكذلك أعراض الحموضة.

بذور الشمر:

تحتوي بذور الشمر على مركب يسمى الأنثول الذي يعمل كمهدئ للمعدة ويمنع التشنجات وانتفاخ البطن. كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم الجيد. كذلك يحتوي على خصائص مضادة للقرحة فهو يبرد بطانة المعدة ويساعد في تخفيف الإمساك. بذور الشمر من العلاجات المنزلية الفعالة لارتجاع المريء عند النساء الحوامل.

ماء الليمون:

على الرغم من أن عصير الليمون حامضي ، إلا أن تناول كميات صغيرة منه ممزوجًا بالماء يمكن أن يكون له تأثير قلوي ، وبالتالي يساعد في علاج الانتفاخ والحموضة.

الماء: اشربي الكثير من الماء لأن الماء من شأنه يساعد على طرد العصارة الهضمية الزائدة الموجودة في المعدة، مما يحافظ على قوة الجهاز الهضمي ليعمل بشكل أفضل.

عصير الأناناس:

هو أحد العلاجات المنزلية الطبيعية للانتفاخ. يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو إنزيم يساعد على التحكم في مستويات حمض الهيدروكلوريك في معدتك ويعمل على منع ارتداد الحمض الشديد.



المصدر: Health Digest

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه الوصفات .

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