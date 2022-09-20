في أسبوعين فقط تخلصي من وزنك الزائد برجيم الليمون

بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد، يمكنك الاعتماد على رجيم الليمون ولكن قبل اتباع هذا الرجيم عليك رمي من الثلاجة كل شيء يحتوي على السكر والتخلص من الحلويات والكعك. وكلما شعرت بالجوع، فتناولي الفاكهة أو كوباً من عصير الليمون، هذا يسمح لك بالانتظار حتى الوجبة التالية.

خطة رجيم الليمون لمدة أسبوعين يقدمها

الأسبوع الأول

- عصير ليمون مخفف في ماء ساخن عند شروق الشمس.

- وجبة فطور بعد نصف ساعة: سلطة فواكه (تفاح، كمثرى، فراولة 5، 5 حبات توت، توت أسود 5، كرز 5) مع زبادي عضوي، حفنة من اللوز (غير محمص أو مملح).

- وجبة خفيفة في الصباح: كوب من عصير الليمون، وبعد عشر دقائق، موزة وحفنة من بذور عباد الشمس أو اليقطين.



- الغداء: سلطة الفول أو العدس (حسب الرغبة) متبل بعصير الليمون والخل البلسمي وزيت الزيتون البكر الممتاز.

- وجبة خفيفة بعد الظهر: كوب من عصير الليمون، وبعد عشر دقائق، خضروات نيئة (خيار، فجل، كرفس) أو حفنة من الفاكهة المجففة وجوز الشجر غير المملح.

- العشاء: سمك مشوي وخضار مطبوخ على البخار (مع البصل) ويجب أن يكوم الطبق مغطى بعصير الليمون!

- كوب من عصير الليمون مع الماء الدافئ قبل النوم بساعتين.

- وجبة خفيفة قبل النوم (إذا لزم الأمر): فرع الكرفس.

الأسبوع الثاني

- وجبة فطور إفطار ؛ وعاء من سلطة الفواكه مع اللبن وملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان و 30 سنتيلتر من الحليب العضوي أو حليب الصويا.

- وجبة صباحية خفيفة: 8 حبات لوز غير مملح وكوب بارد من العصير المتسرب منه ماء.

- الغداء: شوربة خضار وشريحتان من سلطة القمح الكامل مغطاة بالجبن المبشور والخبز.

- وجبة خفيفة بعد الظهر، قطعتان من بسكويت الشوفان، طماطم كرزية وملعقة كبيرة من الجبن.

- العشاء: سمك مشوي أو دجاج متبل بصلصة التوفو والليمون وزيت الزيتون والخضروات ذات الأوراق الخضراء (الكرنب والسبانخ)، وتقدم مع ملعقة صغيرة من بذور السمسم. للحلوى، خوخ مطبوخ بالقرفة.

المصدر : موقع regimenaturel

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم .

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