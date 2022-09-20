فوائد مذهلة لملح البحر 

بيروت - نادين محمد - يساعد ملح البحر في تنظيف الجهاز الهضمي، كما يستخدم ملح البحر كمليّن فضلًا عن دوره في إزالة السموم من الجسم عن طريق خروج الماء الزائد.

يستخدم ملح البحر لتقشير الجلد، لأنه من أفضل المكونات لتقشير الجلد الميت، من ثم هو طريقة رائعة للتخلص من التصبغات. أما في حال تناوله فهو أيضًا ينعكس على مظهر الجلد.

تعرفي على الفوائد الصحية لتناول الماء بملح البحر:

1. علاج الالتهاب

المتطلبات الأساسية لجسم الإنسان من الملح هي 1.5 ملعقة صغيرة أو 8 جرام يوميًا. إذا لم نستهلك هذه الكمية الأساسية من الصوديوم ، يصيب الجسم بمشكلات صحية عدة، لأن توازن السوائل يحافظ على توازن ضغط الدم.

2. ضبط ضغط الدم

مع انخفاض تناول الملح، يبدأ إنزيم يسمى الرينين وهرمون يسمى الألدوستيرون في الارتفاع بسرعة. إذا استمرت هذه الحالة لفترة طويلة، يؤدي هذا الارتفاع إلى اضطراب الدورة الدموية وزيادة عوامل الالتهاب في الجسم.



3. خفض خطر الإصابة بأمراض القلب

ربط الباحثون زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل متلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والأوعية الدموية نتيجة لنقص الملح لفترات طويلة.

4. الأرق

تعمل المعادن النادرة في ملح البحر على تهدئة الجهاز العصبي. من المعروف أن الملح يقلل من هرمون الكورتيزول والأدرينالين ، وهما هرمونان يؤثران على الإصابة بالتوتر.



5. تخفيف الآلام

ملح البحر يخفف الآلام من خلال العلاج من الالتهابات، يمكنكِ نقع الجسم بالكامل في حمام الملح، مع إضافة بعض الزيوت التي تساعد على الاسترخاء مثل زيت النعناع وزيت اللافندر.

طريقة تناول الماء وملح البحر:

امزجي 2 ملعقة صغيرة من الملح مع 1 كوب من الماء الدافئ واشربيه على معدة فارغة لتحفيز حركة الأمعاء ، يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون لتحسين المذاق، كما أن الليمون غني بفيتامين ج الذي ينعكس على صحتكِ وجمالك.

المصدر: blackdoctor



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