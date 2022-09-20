شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم هو حالة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم المزمن، يتطلب ارتفاع ضغط الدم من قلبك أن يضخ بقوة أكبر لتوزيع الدم في جسمك، ويمكن أن يؤدي هذا الضغط المتزايد إلى عدة أنواع من مشاكل القلب، بما في ذلك تضخم عضلة القلب وتضيق الشرايين، وفقا لما نشره موقع healthline

ويمكن للقوة الإضافية التي يجب أن يستخدمها قلبك لضخ الدم أن تجعل عضلات قلبك أكثر صلابة وسمكًا، و يمكن أن يؤثر هذا على مدى جودة ضخ قلبك. يمكن لمرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم أن يجعل الشرايين أقل مرونة وأكثر صلابة، و يمكن أن يبطئ ذلك الدورة الدموية ويمنع جسمك من الحصول على الدم الغني بالأكسجين الذي يحتاجه.

ويُعد مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للوفاة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، لذلك من المهم أن تبدأ في علاج ارتفاع ضغط الدم في أسرع وقت ممكن، و يمكن أن يوقف العلاج المضاعفات وربما يمنع حدوث أضرار إضافية.

هل يوجد علاج لأمراض القلب؟

لا يمكن علاج مرض القلب أو عكسه، و يتطلب علاجًا مدى الحياة ومراقبة دقيقة، و يمكن تخفيف العديد من أعراض أمراض القلب بالأدوية والإجراءات وتغيير نمط الحياة، و عندما تفشل هذه الطرق ، يمكن استخدام التدخل التاجي أو جراحة المجازة.

إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من أعراض أمراض القلب أو إذا كانت لديك عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب ، فحدد موعدًا لرؤية طبيبك، معًا، يمكن أن يوازن كل منكما المخاطر الخاصة بك ، وإجراء بعض اختبارات الفحص ، ووضع خطة للبقاء بصحة جيدة.

من المهم أن تتولى مسئولية صحتك العامة الآن ، قبل إجراء التشخيص. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب أو الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن تؤتي العناية بجسمك وقلبك ثمارها لسنوات عديدة قادمة.