شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساعد فول الصويا في خفض نسبة الكوليسترول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا والصويا مثل التوفو سمعة على مر السنين لخفض الكوليسترول ، من أهم هذه الأشكال الشكل "السيئ" من الكوليسترول المعروف بالبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) هذا هو النوع الذي يسبب الترسبات الدهنية على جدران الشرايين ، والمعروفة باسم اللويحات، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين ومرض الشريان التاجي ، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

بناءً على الأدلة التي تشير إلى أن فول الصويا يمكن أن يقلل من هذه المخاطر ، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 1999 أنه يمكن الترويج لفوائد الصويا الصحية للقلب على ملصقات المنتجات.

والأطعمة التي تحتوي على فول الصويا مشتقة من نبات فول الصويا ( جلايسين ماكس )، و هو مصدر جيد للبروتين النباتي وكذلك الكالسيوم والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز والدهون المتعددة غير المشبعة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية ، و يحتوي فول الصويا أيضًا على مركبات شبيهة بالإستروجين تسمى الايزوفلافون التي لها فوائد صحية عديدة من بينها الايسوفلافون لتأثيره في خفض الكوليسترول.

وقيمت مراجعة للدراسات المنشورة في الدورة الدموية في عام 2006 تأثير فول الصويا على مستويات الكوليسترول بناءً على بيانات من 22 تجربة بشرية، ووجد الباحثون أن بروتين الصويا ، بغض النظر عن جميع المكونات الأخرى لفول الصويا ، قلل من مستويات الكوليسترول السىء بنحو 3٪.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، فإن تناول 25 جرامًا (جم) أو أكثر من بروتين الصويا يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية. 8 اقترحت بعض الدراسات أن هناك حاجة إلى 50 جرامًا أو أكثر يوميًا لتحقيق تأثير مفيد.

يجب اعتبار فول الصويا جزءًا من نهج شامل لخفض مستوى الكوليسترول لديك ، والذي يجب أن يتضمن أيضًا تمارين روتينية ، وفقدان الوزن إذا لزم الأمر ، واتباع نظام غذائي قليل الدسم مع الحد الأدنى من الدهون المشبعة .