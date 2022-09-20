شكرا لقرائتكم خبر عن هل تريد تقليل مستويات السكر لديك فى 15 يومًا فقط؟ إليك 5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مرض السكري وباء عالميًا، حيث إن حوالي 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يقاومون هذه الحالة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، شهد كل من عدد الحالات وانتشار مرض السكري زيادة مطردة على مدى العقود القليلة الماضية، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، فإن الحصول على علاج ميسور التكلفة، بما في ذلك الأنسولين ، أمر بالغ الأهمية لبقائهم على قيد الحياة، يقدم أحد الخبراء بعض النصائح غير المكلفة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري للتحكم في مستويات السكر، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

نصائح لتقليل مستويات السكر 1 . النشاط الرياضى

يجب على المرء الانخراط في حركات منتظمة لمدة 40 دقيقة والتي يمكن أن تشمل المشي أو ركوب الدراجات أو تمارين القلب أو اليوجا، كما أن إضافة 20 دقيقة من تمارين التنفس سيساعد أيضًا، يعد الحفاظ على النشاط وعدم وجود نمط حياة كسول أمرًا مهمًا للغاية لإدارة مرض السكري .

2. قل لا لهذه الأطعمة

حافظ على أن يكون السكر الأبيض، اللبن الرائب والجلوتين خارج نظامك الغذائي، يعد الطعام غير المعالج هو الخيار الأفضل بالنسبة لك، لذا يُسمح باستهلاك السكر الطبيعي من الفواكه والخضروات.

3. لا تتناول العشاء في وقت متأخر

يمكن أن يلعب توقيت طعامك دورًا رئيسيًا في مساعدتك على السيطرة على مرض السكري ، يعد تناول العشاء المبكر أحد أسهل الطرق لتقليل مستويات السكر بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فحاول على الأقل تناول العشاء قبل الساعة 8 مساءً.

4. عدم النوم بعد تناول الوجبات

كثير من الناس لديهم عادة النوم مباشرة بعد تناول وجبة دسمة، يمكن أن يؤدي هذا النوم النهاري إلى تدمير صحتك ، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر، النوم أثناء النهار يزيد أكثر من Kapha-Dosha في الجسم ، ويعتبر السكري من مرض Kapha الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

5. لا تعتمد فقط على الأدوية المضادة للسكري

عدم اتباع روتين صحي والاعتماد فقط على الأدوية المضادة لمرض السكري يمكن أن يتلف الكبد والكلى في سن مبكرة، يعد اتباع التغييرات في نمط الحياة أمرًا في غاية الأهمية ، مجرد الاعتماد على الأدوية الخاصة بك يمكن أن يجعلك أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية.