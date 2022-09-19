شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أهم وأبرز العلامات المبكرة للإصابة بالاكتئاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة "إزفيستيا"، أبرز وأهم العلامات المبكرة التي تشير إلى إصابة الشخص بالإكتئاب، وذلك وفقًا لما كشفت عنه عالمة النفس الدكتورة إريكيان أخميروفا، من مركز علم النفس بجامعة سامارا.

وأوضحت عالمة النفس، أن هناك بعض العلامات البدائية التي تشير إلى إصابة الشخص بالإكتئاب، ومنها:



- فقدان الشهية.

-اللامبالاة .

-زيادة القلق.

-غياب المشاعر الإيجابية من تلك الأشياء التي كانت تمنح الشخص الراحة والمتعة والسعادة.

-اليأس.

-إضطرابات النوم.

-عدم الرغبة في التواصل مع الأخريين.

-العصبية الشديدة.



وأكدت عالمة النفس، أنه في حالة استمرار بعض الأعراض السابق ذكرها علي الشخص وخاصة الشعور باليأس وفقدان الشهية والتعرض لإضطرابات النوم، وعدم القدرة علي التواصل مع الأخريين، فيجب عليه الذهاب مباشرة للطبيب

للتعرف علي حقيقة الأمر وحقيقة الإصابة

ووصفت أو أوضحت الإكتئاب علي أنه حالة عصبية خطيرة أو حالة باطنية المنشأ، أو حالة يأس مؤقتة، لافتا، أنه تعتمد الحالة النفسية للإنسان على صحته البدنية، لذلك ولتجنب حالة الاإكتئاب يجب كل يوم ممارسة التمارين الرياضية لمدة 15-20 دقيقة والنوم 7-8 ساعات في غرفة مظلمة جيدة التهوية، فهذه الحالة تساهم بشكل كبير في التخلص والسيطرة علي الإكتئاب، كما ينصح باتباع نظام غذائي متوازن وغني بالخضروات الفواكه.