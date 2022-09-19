شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من قشرة الرأس.. إليك 5 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائى للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب قشرة الرأس جفاف الجلد، هذه الحالة ليست معدية أو مزمنة ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الإصابة بقشرة الرأس على الحياة اليومية، يمكن أن تسبب قشرة الرأس الحكة، وفروة رأس جافة ومتقشرة، وما إلى ذلك، يمكن أن تسبب قشرة الرأس أسباب مختلفة، بعض الأسباب الأكثر شيوعًا هي البشرة الدهنية، البشرة الجافة، الأمراض الجلدية، العدوى الفطرية، يمكن تقليل قشرة الرأس عن طريق تناول أطعمة معينة، وفقًا لما نشره موقع "ndtv". أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من قشرة الرأس 1. الأسماك الدهنيةتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة مصدرًا رائعًا للدهون الصحية، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للدهون غير الصحية إلى تفاقم قشرة الرأس الموجودة مسبقًا بينما قد تساعد الدهون الصحية في تقليلها. الأسماك الدهنية غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز صحة الشعر وفروة الرأس.

2. البيض

البيض غني جدًا بالزنك والبيوتين، تعمل الأطعمة الغنية بهذه المكونات على تعزيز صحة فروة الرأس والشعر، فروة الرأس تطلق الزهم وهو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم للمساعدة في حماية فروة الرأس من التلف، قد يتسبب الزهم الزائد أيضًا في ظهور قشرة الرأس والتي يمكن إيقافها من خلال تناول الأطعمة الغنية بالزنك والبيوتين.

3. الأفوكادو

الأفوكادو مصدر كبير للدهون الصحية لاتباع نظام غذائي نباتي، فهي صحية للغاية ومتعددة الاستخدامات. هذا يجعل من السهل إضافتها إلى نظامنا الغذائي، الأطعمة النباتية الأخرى الغنية بالدهون هي زيت الزيتون وزبدة الفول السوداني وبذور الكتان وما إلى ذلك.

4. المكسرات

المكسرات هي مصدر نباتي آخر للدهون الصحية، كما أنها غنية بالزنك ومختلف الفيتامينات والمغذيات الأخرى التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسين الصحة العامة للفرد، يمكن أن يساعد تناول كمية جيدة من الدهون الصحية في تغذية فروة الرأس وتقليل قشرة الرأس.

5. الموزيعتبر الموز مصدرًا رائعًا آخر للزنك والبيوتين، يساعد الموز أيضًا في إدارة الزهم في فروة الرأس وقد يكون مفيدًا لصحتك العامة، يمكنك إضافة الموز إذا كان بطرق مختلفة في نظامك الغذائي.