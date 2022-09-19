شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من قشرة الرأس.. إليك 5 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائى للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر
2. البيض
البيض غني جدًا بالزنك والبيوتين، تعمل الأطعمة الغنية بهذه المكونات على تعزيز صحة فروة الرأس والشعر، فروة الرأس تطلق الزهم وهو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم للمساعدة في حماية فروة الرأس من التلف، قد يتسبب الزهم الزائد أيضًا في ظهور قشرة الرأس والتي يمكن إيقافها من خلال تناول الأطعمة الغنية بالزنك والبيوتين.
3. الأفوكادو
الأفوكادو مصدر كبير للدهون الصحية لاتباع نظام غذائي نباتي، فهي صحية للغاية ومتعددة الاستخدامات. هذا يجعل من السهل إضافتها إلى نظامنا الغذائي، الأطعمة النباتية الأخرى الغنية بالدهون هي زيت الزيتون وزبدة الفول السوداني وبذور الكتان وما إلى ذلك.
4. المكسرات
المكسرات هي مصدر نباتي آخر للدهون الصحية، كما أنها غنية بالزنك ومختلف الفيتامينات والمغذيات الأخرى التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسين الصحة العامة للفرد، يمكن أن يساعد تناول كمية جيدة من الدهون الصحية في تغذية فروة الرأس وتقليل قشرة الرأس.
5. الموزيعتبر الموز مصدرًا رائعًا آخر للزنك والبيوتين، يساعد الموز أيضًا في إدارة الزهم في فروة الرأس وقد يكون مفيدًا لصحتك العامة، يمكنك إضافة الموز إذا كان بطرق مختلفة في نظامك الغذائي.