شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الوقاية من أمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل تاريخ عائلتك، على سبيل المثال، لكن لا يزال من المهم تقليل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل عوامل الخطر التي يمكنك التحكم فيها، وفقًا لما نشره موقع healthline

اعمل على تحسين ضغط الدم وأعداد الكوليسترول

يعد الحصول على مستويات صحية لضغط الدم والكوليسترول من الخطوات الأولى التي يمكنك اتخاذها لقلب سليم، و يقاس ضغط الدم بوحدات ملليمتر من الزئبق (ملم زئبق)، و يعتبر ضغط الدم الصحي أقل من 120 ضغطًا انقباضيًا و 80 ضغطًا انبساطيًا، والذي يتم التعبير عنه غالبًا بـ "120 فوق 80" أو "120/80 ملم زئبق"، و قياس الضغط الانقباضي أثناء تقلص القلب الانبساطي هو القياس عندما يكون القلب مستريحا، و تشير الأرقام الأعلى إلى أن القلب يعمل بجهد كبير لضخ الدم.

ويعتمد مستوى الكوليسترول المثالي لديك على عوامل الخطر وتاريخ صحة القلب، و إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكري أو أصبت بالفعل بنوبة قلبية ، فستكون المستويات المستهدفة أقل من تلك الخاصة بالأشخاص ذوي المخاطر المنخفضة أو المتوسطة.

ابحث عن طرق لإدارة التوتر

بقدر ما يبدو الأمر بسيطًا ، فإن إدارة التوتر يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، و لا تقلل من شأن التوتر المزمن كمساهم في الإصابة بأمراض القلب.

اعتنق أسلوب حياة أكثر صحة

من المهم أيضًا تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام، و تأكد من تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والملح ، و يوصي الأطباء 30 إلى 60 دقيقة من التمارين في معظم الأيام بمجموع ساعتين و 30 دقيقة كل أسبوع.

إذا كنت تدخن توقف

يتسبب النيكوتين الموجود في السجائر في انقباض الأوعية الدموية ، مما يجعل من الصعب على الدم المؤكسج للدوران. هذا يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين.