شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد بدائل الملح في تقليل مخاطر السكتات الدماغية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول خبراء الصحة إن بدائل الملح طريقة جيدة لتقليل كمية الصوديوم في النظام الغذائي ، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بحد أقصى 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميًا لمعظم الناس، ويقول الباحثون إن بدائل الملح طريقة جيدة لتقليل هذا الهدف حيث تقلل من خطر الإصابة بأمراض السكتات الدماغية والقلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع healthline

ويحث الخبراء على توخي الحذر عند استخدام بدائل الملح لأن بعضها يحتوي على كلوريد البوتاسيوم والذي يمكن أن يضر ببعض الأشخاص إذا تم تناوله بكميات كبيرة، ويمكن لبدائل الملح أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة من جميع الأسباب ، وفقًا لمراجعة جديدة للدراسات المنشورة في مجلة القلب على الإنترنت.

واستخدم الباحثون 21 دراسة دولية شملت ما يقرب من 30000 شخص في غرب أوروبا وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين وجنوب شرق آسيا، وأفادوا أن تقليل تناول الملح عن طريق التحول إلى بديل الملح يخفض ضغط الدم، و كان هذا الاكتشاف في جميع المجالات، و قال الباحثون إنه لا يهم المكان الذي يعيش فيه الشخص أو عمره أو جنسه أو وزنه أو تاريخه في ارتفاع ضغط الدم.

بشكل عام ، قللت بدائل الملح من المخاطر:

من الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 11٪

لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13٪

من النوبات القلبية بنسبة 11٪

كيف تقلل من استهلاك الملح بأمان

كثير من الناس يستخدمون بدائل الملح لتقليل تناول الملح.

يقول الدكتور ديفيد كاتلر ، طبيب طب الأسرة في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في كاليفورنيا : "بدائل الملح ، التي تحتوي على كلوريد البوتاسيوم بدلاً من كلوريد الصوديوم ، هي إحدى الطرق لإضافة نكهة إلى الطعام مع تقليل تناول الصوديوم" . "ومع ذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى أو الذين يتناولون أدوية معينة الحرص على عدم تناول الكثير من البوتاسيوم. ومع ذلك ، بالنسبة لمعظم الناس ، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي متزايد بالبوتاسيوم إلى تحسين النتائج الصحية ".