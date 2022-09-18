شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يمكن أن تحدث السكتات القلبية فى وقت مبكر من ساعات الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن السكتات القلبية يمكن أن تحدث في أي وقت، يقول الباحثون إن غالبية الناس يعانون منها خلال الساعات الأولى من اليوم.

ولكن ما السبب وراء هذا المعدل المرتفع بشكل غير متناسب من السكتات القلبية والنوبات القلبية في الساعات الأولى؟ يعتقد الخبراء وفقا لموقع "indianexpress" أظهرت الدراسات أن نظام الساعة البيولوجية في أجسامنا، المعروف باسم الساعة الداخلية، هو السبب في ذلك.

وفقًا لدراسة في بريجهام ومستشفى النساء وجامعة أوريجون للصحة والعلوم الأمريكية، يتعرض جسمنا لإفراز السيتوكينين الذي يسبب عدم انتظام ضربات القلب ويزيد من احتمالية حدوث مفاجئ لتوقف القلب.

يقول أطباء القلب أن معظم السكتات القلبية تحدث بين الساعة 4 و10 صباحًا عندما تكون الصفائح الدموية أكثر لزوجة، ويمكن أن تؤدي زيادة الأدرينالين الناتج عن الغدد الكظرية إلى تمزق اللويحات في الشرايين التاجية.

ما الذي يسبب النوبات القلبية والسكتات القلبية؟

وفقًا لخبراء الصحة، فإن السبب الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية أو السكتة القلبية هو مرض القلب التاجي، مع مرور الوقت، تتراكم اللويحات على طول جدران الشريان ما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، في النهاية يصبح التضيق شديدًا بدرجة كافية لتقليل تدفق الدم إلى القلب أو منعه تمامًا.

ما هى أعراض السكتة القلبية؟

لكل من الرجال والنساء، هناك علامات وأعراض متنوعة للسكتة القلبية. في حين أن لدى النساء أعراض أكثر دقة تشبه عسر الهضم أو الغازات، فإن الرجال يبلغون عن علامات أقوى. تشمل أكثرها شيوعًا ما يلي: