شكرا لقرائتكم خبر عن فحص دم بسيط يحدد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض الأشخاص لخطر الإصابة بمرض كورونا الحاد أكثر من غيرهم، يمكن أن يحدد اختبار الدم البسيط المستند إلى تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد.

طورت شركة أمريكية، وهي شركة للأدوية الدقيقة مقرها في شارلوتسفيل، فيرجينيا، الولايات المتحدة، بالتعاون مع باحثين من جامعة فيرجينيا اختبارًا جينيًا جديدًا يمكن أن يتنبأ بخطر إصابة المريض بفيروس كورونا الحاد.

قال باحثون أجروا دراسة في نظام الصحة بجامعة فيرجينيا إن الاختبار، المسمى CovGENE ، كان دقيقًا بنسبة تزيد عن 90 % في التنبؤ بالمرضى المعرضين لخطر النتائج السيئة.

اقترح الخبراء وفقا لموقع " thehealthsite"، أن تقارير الاختبار يمكن أن تساعد في تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية وتسمح للأطباء بالبدء بسرعة في علاج مخصص لهم.

كوفجين: تعرف على المزيد حول هذا الاختبار الجيني الجديد

وفقًا للباحثين، تحلل CovGENE الجينات المعبر عنها في الدم لتحديد ما إذا كان المريض قد يعاني من COVID-19 الحاد وزيادة خطر الوفاة، تعمل الشركة على الدخول في شراكة مع شركة اختبار تشخيصي أو شركة أدوية لتقديم نهج التحليل الجيني هذا إلى السوق باعتباره اختبار دم بسيط يعتمد على PCR.

صرح بيتر ليبسكي، الرئيس التنفيذي للشركة، أنهم يتطلعون إلى تطوره السريع كأداة للطب الدقيق، والتي يمكن أن تحسن نتائج مرضى كورونا وتقليل عدد حالات الاستشفاء، ونُشرت نتائج الدراسة على الاختبار الجديد في مجلة Frontiers in Immunology.

عوامل الخطر لشدة كورونا

تم ربط العديد من العوامل بالإصابة الخطيرة بـ كورونا، بما في ذلك الحالات الصحية الموجودة مسبقًا للمريض مثل السمنة أو السكري أو أمراض القلب أو أمراض الرئة، أظهرت الأبحاث أيضًا أن الرجال الذين يعانون من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون هم أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا الحاد، مما يتطلب دخول المستشفى.

الأشخاص المصابون بالخرف، وخاصة مرض الزهايمر، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا الشديد والموت نتيجة العدوى الفيروسية، الخطر ثلاثي الأبعاد ، كما اقترحت دراسة أجراها معهد الكيمياء التابع لجامعة جنوب المحيط الهادئ.