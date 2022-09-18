5 نصائح لازالة الكرش

بيروت - نادين محمد - انتفاخ الكرش بسبب تراكم الغازات في المعدة أو الأمعاء أمر مثير للاحراج، خصوصا عندما يتكرر الأمر. إليك أفضل النصائح للتخلص من الانتفاخ.

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تجنّبي شرب الكثير من الماء أثناء الوجبات.

امضغي الأطعمة بشكل صحيح لتسهيل الهضم.

تجنّبي اللقمات الكبيرة وخصّصي على الأقل 20 دقيقة لتناول الطعام.

كلي ببطء وتناولي عدة وجبات (3 وجبات صغيرة رئيسية ووجبتين خفيفتين) بدلاً من تناول وجبات ثقيلة وصعبة الهضم.

تجنّبي التحدث أثناء الوجبات لكي لا تبلعي الكثير من الهواء.

5 نصائح تساعدك على التخلص من انتفاخ الكرش

1- قللي استهلاك الملح

الملح هو عنصر أساسي في الطهي، ولكن استهلاكه بشكل مفرط يؤدي إلى احتباس المياه، مما يسبب اختلال السوائل وبالتالي يؤدي إلى الانتفاخ. والاستهلاك المفرط للأغذية المصنّعة والأطعمة المجمّدة والوجبات السريعة وغيرها من المنتجات غير الصحيّة يجعلك تتناولين الكثير من الصوديوم. خففي استهلاك الملح.

2- قللي تناول الكربوهيدرات

العضلات تخزّن الكربوهيدرات (الجليكوجين) للحفاظ على الطاقة الاحتياطة ويتم الاحتفاظ بكل غرام من الكربوهيدرات مع حوالي 4 غرام من الماء. من أجل تجنب احتباس المياه هذا والتخلّص من الانتفاخ، عليك الحد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المعجنات والبطاطس والحبوب وبعض الفواكه.

لعلاج مشكلة احتباس المياه التي تؤدي إلى الانتفاخ، اختاري أطعمة غنية بالبروتينات. فهذه الأطعمة تعزّز إخراج السوائل من الجسم وتنشط الهرمون الذي يعرف باسم البومين الذي يبطئ عملية احتباس المياه.

3- اشربي كمية كافية من الماء

الماء يسهل إفراغ السوائل المخزنة، مما يساعد على الحصول علىإزالة الكرش والتخلص من الانتفاخ. تذكري أن الماء ضروري لحسن سير وظائف الجسم.

اشربي على الأقل 1.5 لتر من الماء يومياً لتخفيف الانتفاخ، ولكن تجنّبي تناول الماء أثناء الوجبات.

4- لا تمضغي العلكة

للتخلص من الانتفاخ، تجنّبي العلكة. فكلما علكتها ابتلعت كمية أكبر من الهواء وبالتالي ينتفخ بطنك. وقد تسبب العلكة أيضاً مشاكل في وظيفة القولون. وسواء كانت العلكة تحتوي على السكر أو من دون سكر فإن النتيجة هي نفسها.

5- تجنّبي السكر الزائف

المنتجات التي تحتوي على المحليات الصناعية وفيها كميات كبيرة جداً من بدائل السكر والمحوّل وغيرها من المواد تسبب الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي الحادة. وللتخلص من هذه الانتفاخات يجب التوقف عن تناول هذه الأطعمة المصنعة.

هذه النصائح البسيطة فعّالة للتخلص من الانتفاخ.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق اي من الوصفات

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