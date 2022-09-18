مشروب سحري لتذويب دهون الكرش في أيام معدودة

بيروت - نادين محمد - يعتبر الإفراز المفرط للانسولين من قبل البنكرياس إشارة سيئة لوزن الجسم لأن هذا يشجع على تخزين دهون الكرش وجعل مهمة فقدان الوزن مستحيلة. ومن الرائع أن يكون هناك مشروب ينظم مستوى السكر في الدم ويحد من الشهية وينظم إفراز الأنسولين، وهذا المشروب موجود، وأساسه التفاح والقرفة، وهو الحل لزيادة الوزن.

تناول القرفة لوحدها يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والسيطرة على الكولسترول الضار.

ومزيج التفاح والقرفة يعطي مشروب سحري له فوائد مضاعفة. إليك ما تحتاجين إليه لإعداد هذا المشروب:

المكونات

ملعقة من مسحوق القرفة

تفاحة كبيرة حمراء

لترين من الماء الساخن

طريقة التحضير

ضعي الماء الساخن في وعاء وأضيفي إليه ملعقة مسحوق القرفة. وحين يصبح المزيج جاهزا أضيفي التفاحة المقطعة إلى قطع انتظري بضع ساعات لكي تندمج المكونات معاً.

ما هي إلا بعد بضعة أيام فقط، ستذوب الدهون وسيصبح قوامك رائعاً.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق اي من الوصفات