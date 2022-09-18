بيروت - نادين محمد - أعراض ارتفاع السكر لغير المصابين بالسكري من الصعب الشعور بها، ويمكن أن تمر بسهولة دون أن يلاحظها أحد، لذلك غالباً ما تمر دون علاج. يتراوح نطاق جلوكوز الدم الموصى به من 80 إلى 130 مجم / ديسيلتر، ولكن يتم تشخيص ارتفاع السكر في الدم عندما تصل المستويات إلى أكثر من 180 مجم / ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام، على الرغم من أن الأعراض يمكن الشعور بها عند مستوى جلوكوز الدم بين 160 مجم / ديسيلتر.

عادة ما يحدث ارتفاع السكر في الدم غير السكري بعد تعرض الجسم لنوع من الصدمات أو الأحداث المجهدة.

عادة ما يتم حلها عندما يتحسن جذر الإصابة أو الحدث المجهد، ولكن هذا ليس هو الحال دائماً.

تتشابه أعراض ارتفاع السكر في الدم غير السكري مع أعراض ارتفاع السكر في الدم. وهي تشمل:



زيادة العطش

كثرة التبول

رؤية مشوشة

الاستفراغ و الغثيان

وجع بطن

الإعياء

صداع الرأس

إذا لم تكن مصاباً بداء السكري ولكن لديك عوامل خطر للإصابة بمرض السكري مثل السمنة أو تاريخ عائلي لمرض السكري أو أعراض خفيفة لنقص السكر في الدم، أو ارتفاع السكر في الدم، فقد ترغب في استشارة أخصائي السكري الذي يمكنه إجراء الاختبارات المناسبة لتشخيص حالتك بشكل نهائي. يمكنك أيضاً فحص مستويات السكر في الدم في المنزل باستخدام مجموعة أدوات مراقبة الجلوكوز.

مضاعفات أعراض ارتفاع السكر لغير المصابين بالسكري

إذا لم يتم علاج ارتفاع السكر في الدم غير السكري، فقد يؤدي ذلك إلى:

-تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)

-تضرر الشرايين والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

-تطور الالتهابات، عن طريق الإضرار بجهاز المناعة لديك.

إذا كنت تشعرين بأعراض ارتفاع السكر في الدم، فقد تحتاجين إلى تناول الإنسولين أو أي شكل آخر من الأدوية المنظمة لسكر الدم للتحكم في مستويات السكر في الدم.

متى نرى الطبيب؟

يمكن أن يحدث ارتفاع السكر في الدم فجأة بعد الإصابة أو المرض. إذا كنت تعانين من أي من الأعراض التالية، فاتصلي بالطبيب على الفور.

حُمى

الإسهال المستمر

استمرار الغثيان أو القيء

نفس برائحة الفاكهة

صداع حاد

نوبة

صعوبة في التنفس أو الكلام

ضعف أو ارتباك

يمكن أن تكون العلامات والأعراض مهددة للحياة إذا تركت دون علاج.

للوقاية من ارتفاع السكر في الدم:

-يجب ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل الشدة أسبوعياً يمكن أن يساعد ذلك في خفض نسبة السكر في الدم عندما تكون مرتفعة والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بمرور الوقت.

- يجب أن يمارس الأطفال 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني كل يوم.



-يجب الحفاظ على وزن صحي؛ لخفض مستويات السكر في الدم.

المصدر :verywellhealth

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