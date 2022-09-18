فوائد بذور فاكهة القشطة

بيروت - نادين محمد - فوائد بذور فاكهة القشدة عديدة، فهي من الفواكه الاستوائية مثل الموز والأناناس وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وقد تدعم المناعة وتقلل الالتهاب وتعزز صحة العين والقلب ومع ذلك، تحتوي أجزاء معينة منها على سموم قد تضر بالجهاز العصبي إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

فيما يلي 8 فوائد لبذور فاكهة القشدة:

1.غنية بمضادات الأكسدة

فاكهة القشدة من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في جسمك. يمكن أن تسبب المستويات العالية من الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي المرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

تظهر الأبحاث أن الأطعمة الغنية بالكاروتينات مثل بذور فاكهة القشدة قد تعزز صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

2. تعزز مزاجك

فاكهة القشدة غنية بمركبات Cherimoya وهي مصدر ممتاز لفيتامين B6 وهو فيتامين يلعب دوراً مهماً في تكوين الناقلات العصبية، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين، والتي تساعد في تنظيم حالتك المزاجية.

قد تساهم المستويات غير الكافية من هذا الفيتامين في علاج اضطرابات المزاج.

في الواقع، يرتبط انخفاض مستويات فيتامين ب 6 في الدم بالاكتئاب، خاصة عند كبار السن. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على كبار السن أن نقص فيتامين ب 6 ضاعف من فرص الإصابة بالاكتئاب.

3. مفيدة لصحة العين

فاكهة القشدة غنية بمادة اللوتين وهي أحد مضادات الأكسدة اللازمة للحفاظ على صحة الرؤية من خلال محاربة الجذور الحرة.

تربط العديد من الدراسات تناول كميات كبيرة من اللوتين بصحة جيدة للعين وانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهي حالة تتميز بتلف العين وفقدان البصر.

قد يحمي اللوتين أيضاً من مشاكل العين الأخرى بما في ذلك إعتام عدسة العين، وهو غشاوة في العين تسبب ضعف البصر وفقدان البصر.

وجدت مراجعة لـ8 دراسات أن الأفراد الذين لديهم أعلى مستويات في الدم من اللوتين لديهم خطر أقل بنسبة 27٪ للإصابة بإعتام عدسة العين، مقارنةً بأولئك الذين لديهم أدنى مستويات.

لذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية باللوتين مثل بذور فاكهة القشدة قد يدعم صحة العين، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل إعتام عدسة العين.

4. منع ارتفاع ضغط الدم

بذور فاكهة القشدة غنية بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وكلاهما يساعد على تنظيم ضغط الدم.

5. تعزيز الهضم الجيد

كوب واحد (160 جراماً) من فاكهة القشدة يحتوي على 5 جرامات من الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم، وتغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك.

المصدر :stylecraze

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