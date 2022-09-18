شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أنواع الفيلر والآثار الجانبية النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيلر أو حشوات الوجه هي مواد اصطناعية أو طبيعية يتم حقنها في خطوط وثنيات وأنسجة الوجه لتقليل ظهور التجاعيد واستعادة امتلاء الوجه الذي يتناقص مع تقدم العمر.

وحسب ما ذكره موقع healthline تسمى هذه الحقن أيضًا مواد الحشو الجلدية، والغرسات القابلة للحقن، وحشوات التجاعيد، وحشوات الأنسجة الرخوة ويتم استخدامها لمحو خطوط الابتسامة، وملء الخدين والشفتين، وتصحيح ندبات حب الشباب، الغالبية العظمى من مواد الحشو قابلة للامتصاص وبالتالي، فإنهم يقدمون نتائج مؤقتة تستمر من أشهر إلى سنتين، اعتمادًا على المنتج والشخص.

أنواع فيلر الوجه

تشمل مواد الحشو شائعة الاستخدام ما يلي:

-حمض الهيالورونيك

توجد هذه المادة الشبيهة بالهلام بشكل طبيعي في الجسم، و يتم استخدامه "لملء" الجلد ، وإضافة الحجم إلى أماكن مثل الخدين وتنعيم التجاعيد، خاصة حول العينين والشفاه والجبهة.

- هيدروكسيلاباتيت الكالسيوم

يستخدم هذا الحشو الكالسيوم (على شكل جزيئات مجهرية) ويضيفه إلى مادة هلامية يتم حقنها بعد ذلك الجل ذو قوام أكثر سمكًا منHA ، ما يجعله أكثر ملاءمة للتجاعيد العميقة.

- حمض بولي لاكتيك

يساعد هذا الحمض الحيوي على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد بدلاً من "ملء" التجاعيد هذا يعطي صلابة للبشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

- حقن الدهون الذاتية (ترقيع الدهون)

تقوم هذه التقنية بأخذ الدهون من أجزاء من الجسم، مثل الأرداف، وحقنها في مناطق الوجه لملئها عادةً ما يتم إزالة هذه الدهون من جسمك باستخدام شفط الدهون، وهي عملية يتم فيها شفط الدهون من الجسم عبر أنبوب مجوف يتم إدخاله من خلال شقوق في الجلد.

يتطلب هذا الإجراء التخدير، وقد تحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين للتعافي في معظم الحالات ، يوفر حقن الدهون نتائج طويلة الأمد.

الآثار الجانبية لفيلر الوجه

يمكن أن تكون الآثار الجانبية التالية -التي تميل إلى الحدوث حول موقع الحقن - فورية ، ولكن عادةً ما تكون واضحة في غضون 7 إلى 14 يوما "احمرار، تورم، كمات".

بينما أقل شيوعًا، يجب أن تكون على دراية بالآثار الجانبية التالية:

-عدوى

-تسرب مادة الحشو من خلال موقع الحقن

-العقيدات حول موقع الحقن، والتي قد تحتاج إلى إزالتها جراحيًا

-حركة الحشو من منطقة إلى أخرى

-إصابة الأوعية الدموية

-العمى، والذي يحدث عندما يتم حقن مادة الفيلر في الشريان، ما يمنع تدفق الدم إلى العينين

-موت الأنسجة، مرة أخرى بسبب انسداد تدفق الدم