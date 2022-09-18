شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب الإصابة بـ"ديدان البطن"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الديدان المعوية والمعروفة أيضًا باسم الديدان الطفيلية هي واحدة من الأنواع الرئيسية للطفيليات المعوية لدى البشر وتسبب بعض الأعراض التى تؤثر على الصحة، منها "وجع بطن، الإسهال والغثيان، القيء، الغازات والانتفاخ، إعياء، فقدان الوزن غير المبرر، ألم في البطن".

وحسب ما ذكره موقع healthline قد يعاني الشخص المصاب بالديدان المعوية أيضًا من الزحار يحدث الزحار عندما تسبب عدوى معوية إسهالًا مصحوبًا بدم ومخاط ويمكن أن تسبب الديدان المعوية أيضًا طفح جلدي أو حكة حول المستقيم أو الفرج.

تشمل الأنواع الشائعة من الديدان المعوية التي يمكن أن تصيب البشر ما يلي:

-الديدان المفلطحة، والتي تشمل الديدان الشريطية والديدان المثقوبة

-الديدان المستديرة، التي تسبب داء الصفر، والدودة الدبوسية، والديدان الخطافية

أسباب الإصابة بالديدان المعوية

تتمثل إحدى طرق الإصابة بالديدان المعوية في تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا من حيوان مصاب ، مثل بقرة أو سمكة، و تشمل الأسباب المحتملة الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالديدان المعوية ما يلي:

-استهلاك المياه الملوثة

-استهلاك التربة الملوثة

-صرف صحي سيء

-سوء النظافه

بمجرد أن تستهلك المادة الملوثة ، ينتقل الطفيل إلى أمعائك ثم تتكاثر وتنمو في الأمعاء بمجرد تكاثرها وتصبح أكبر من حيث الكمية والحجم ، قد تظهر الأعراض.

عوامل الخطر للديدان المعوية

الأطفال معرضون بشكل خاص للإصابة بالديدان المعوية لأنهم غالبًا ما يلعبون في بيئات ذات تربة ملوثة ، مثل صناديق الرمل وملاعب المدارس كبار السن أيضًا في خطر متزايد بسبب ضعف جهاز المناعة.

المضاعفات المحتملة

تزيد الديدان المعوية من خطر الإصابة بفقر الدم وانسداد الأمعاء ، فضلاً عن سوء التغذية، و تحدث المضاعفات بشكل أكثر تكرارًا عند كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مثل الأشخاص المصابين بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز .

يمكن أن تشكل عدوى الديدان المعوية خطرًا أكبر إذا كنت حاملاً إذا كنت حاملاً ووجدت أنك مصابة بعدوى دودة معوية، فسيحدد طبيبك العلاج بالأدوية المضادة للطفيليات التي من الآمن تناولها أثناء الحمل.

تسبب معظم أنواع الديدان التي تصيب البشر أعراضًا خفيفة فقط ، ولكن لا يزال من المهم الاتصال بالطبيب إذا كنت تشك في إصابتك بالديدان حتى تتمكن من العلاج مبكرًا. غالبًا ما تكون الأدوية فعالة في التخلص من الديدان.

من الجيد أن ترى طبيبك إذا كنت:

-تتقيأ يوميًا أو بشكل متكرر

-لديك ارتفاع في درجة حرارة الجسم

-تعانى من الإرهاق الشديد والجفاف

-تفقد الوزن دون سبب واضح

-تشعر بالغثيان أو الإسهال أو آلام في المعدة لأكثر من أسبوعين

-لديك طفح جلدي أحمر وحكة على جلدك على شكل دودة