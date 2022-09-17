شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة أم حقيقة.. خبراء يكشفون عما إذا كان من الآمن شرب الماء مع الوجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجنب شرب الماء عندما تأكل طعامك، يمكن أن يسبب لك الانتفاخ أو تجنب شرب الماء لأنه قد يؤثر على شهيتك، هناك الكثير الذي ينشره الناس أو يحذرون منه عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام بالطريقة الصحيحة أو أثناء اختيار الوجبات.

يفترض الكثير من الناس أن شرب الماء أثناء تناول الطعام أو بعد الوجبة مباشرة قد يعترض الهضم، يوصي خبراء الأيورفيدا أيضًا بالانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الوجبة لشرب الماء، لكن في بعض الأحيان، قد ينتهي الأمر بالنسيان التام للترطيب لمدة ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم.

هل يمكن شرب الماء مع أو بعد الوجبات أن تعيق الهضم؟

يعتقد العديد من الناس أن شرب الماء مع الطعام أو حوله يمكن أن يخفف من إنزيمات الجهاز الهضمي ويعيق عملية الهضم. ومع ذلك، يقول خبراء التغذية أنه لا يوجد دليل علمي يدعم ذلك.

بدلاً من ذلك ، يعتقد الكثير من الناس أنه لا يمكن التغاضي عن الماء مع الطعام لأن المرء يحصل على الكثير منه أثناء تناول الحساء أو تناول السلطات، بطريقة مثل مضغ الماء، فالخضروات الورقية الخضراء أيضًا غنية بالمياه جنبًا إلى جنب مع أطباق المرق. الأشخاص الذين يشربون الماء مع وجبات الطعام أو يتغذون على اللبن الرائب يحصلون أيضًا على الكثير من الماء بشكل غير مباشر.

يمكن أن يكون للجفاف عواقب عديدة على الصحة، مثل:

الحموضة

إمساك مزمن

خطر الإصابة بحصوات الكلى

يجب أن تكون الأولوية الأولى للجميع هي شرب كمية كافية من الماء بغض النظر عما إذا كان ذلك قبل أو بعد الوجبات، على المدى الطويل ، يمكن أن يقلل من احتمالات الجفاف والعواقب الرئيسية الأخرى على المدى الطويل.