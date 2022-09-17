شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك بطن بارزة وضغطك عالى.. اعرف أن الدهون ملفوفة حول أعضائك والان مع تفاصيل الخبر
من في عرضة للخطر؟ترتبط الزيادة في الدهون الحشوية أو داخل البطن بوزنك، والمرضى المعرضون للخطر هم أولئك الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30، ويرتبط مؤشر كتلة الجسم بوزنك وطولك ومع زيادة مؤشر كتلة جسمك ، تبدأ في ترسيب الدهون حول أمعائك وفي أماكن أخرى في بطنك.
المخاطر الصحية للدهون الحشويةترتبط زيادة الدهون في منطقة البطن بزيادة مخاطر استقلاب القلب، فكلما زاد حجم خصرك بسبب زيادة الدهون في منطقة البطن، فأنت في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
علامات تدل على أن أعضائك ملفوفة بالدهون الحشويةمحيط الخصر الكبير: هذه واحدة من أكثر العلامات وضوحًا على وجود الكثير من الدهون الحشوية لدى شخص ما، إذا كان محيط الخصر لديك أكبر من 35 بوصة (للنساء) أو 40 بوصة (للرجال) ، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الدهون.
مؤشر كتلة الجسم المرتفع: يشير مؤشر كتلة الجسم البالغ 30 أو أعلى إلى أنك تعاني من السمنة ، مما قد يشير إلى أن لديك الكثير من الدهون الحشوية.
بطن بارز: علامة أخرى تشير إلى أن لديك الكثير من الدهون الحشوية "بطن منتفخ" يحدث هذا عندما تبرز المعدة إلى الخارج بسبب زيادة الدهون الحشوية.
ارتفاع ضغط الدم: تم ربط الدهون الحشوية بارتفاع ضغط الدم ، لذلك إذا كان ضغط الدم مرتفعًا باستمرار ، فهذا مؤشر جيد على وجود الكثير من الدهون الحشوية.
كيفية التخلص من الدهون الحشويةقلل من تناول المشروبات المحلاة والكحول
زيادة نشاطك (المشي والجري والتمارين الرياضية من أي نوع)
استبدل الأطعمة عالية السعرات الحرارية بالأطعمة منخفضة السعرات الحرارية (تخطي البطاطس المقلية أو الرقائق وأضف السلطة أو الفاكهة)
زيادة الألياف في وجباتك (تجعلك ممتلئًا لفترة أطول وتحتوي على سعرات حرارية أقل).