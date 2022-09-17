أطعمة مهمة تحتوى على الدهون الصحية لا تعرضك لزيادة الوزن

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن الدهون عنصر أساسي في نظامك الغذائي، لأن الجسم يحتاجها، لكن دون الإسراف في تناولها؟.. نعم هذا ما أكده التقرير المنشور عبر جريدة لايف ساينس، فتناولك للأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة، أو الدهون الصحية من الحيل الغذائية الرائعة، التي تساهم بشكل ملحوظ في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا تحمي صحة الشعر والجلد، والمخ، وحول ذلك قدم التقرير، أبرز الأطعمة الغنية بالدهون الصحية، والتي يمكنك تناولها دون أن تشعر بالقلق، ومنها:

تحتوي البيضة الواحدة علي 5 جرامات من الدهون غير المشبعة، و6 جرامات من البروتين، والأحماض الأمينية، كما أنه يمد الجسم بفيتامين ب12، والفسفور ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد كنز ملحوظ لصحتك وجسم.

- المكسرات

تحتوي علي حوالي 15 جراما في 1 أونصة من الدهون، ويمد الجسم بالحديد والبروتين، والنحاس، والمنجنيز، والفسفور والألياف، ولذا فتناولك لحفنة منها يوميا مفيد لك.

- الشيكولاتة الداكنة

قطعة منها تحتوي على 8.9 جرام في الأونصة والواحدة من الدهون الصحية، كما أنها تحتوي علي المعادن المهمة مثل المغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس والفوسفور والألياف.

- الأسماك التونة والسلمون مصدرين رائعين لأحماض أوميجا 3 المفيدة والضرورية للحفاظ على وظائف المخ والقلب، كما أنها تمد الجسم بالببروتينات والفيتامينات والمعادن، والبروتاسيوم، والكالسيوم، والزنك والمغنسيوم، ولذا تناولك لها يعد من الحيل الجيدة.