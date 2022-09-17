شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تناول الكثير من مكملات المغنيسيوم يسبب مشاكل فى الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب المغنيسيوم العديد من الأدوار المهمة في جسمك ، ونحن بحاجة إلى الحصول على ما يكفي من هذه المغذيات المعدنية لنعيش حياة صحية، ينظم المغنيسيوم وظيفة مئات الإنزيمات ، ويعمل كإلكتروليت مهم ويساعد جسمك على بناء البروتينات، كما أنه يعمل بشكل وثيق مع معدن أساسي آخر ، وهو الكالسيوم، إليك ما يحدث عندما تتناول المغنيسيوم يوميًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

مكملات المغنيسيوم استشر طبيبك دائمًا قبل البدء في المكملات التي تحتوي على المغنيسيوم ، لأنها قد تسبب مشاكل غير متوقعة، يمكن أن يتفاعل المغنيسيوم الموجود في المكملات الغذائية مع بعض أنواع المضادات الحيوية والأدوية الأخرى.

مشاكل في الكلىيحذر الأطباء من أن تناول الكثير من المغنيسيوم (الكمية اليومية الموصى بها 400 مجم أو أقل) يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في الكلى ، يمكن أن تزيد من مخاطر تراكم المغنيسيوم والسمية،ويمكن أن يقلل المغنيسيوم من امتصاص بعض الأدوية ويتفاعل مع أدوية أخرى المغنيسيوم لضغط الدميقول الخبراء إن الأشخاص الذين يتناولون المغنيسيوم لارتفاع ضغط الدم قد يكونون مخطئين فيما يتعلق بفعالية المكملات، تظهر البيانات أن تأثيرات المغنيسيوم على ضغط الدم ضئيلة وغير مهمة، لا ينبغي لأحد الاعتماد على مكملات المغنيسيوم لخفض ضغط الدم.





الجهاز الهضميتناول الكثير من المغنيسيوم يمكن أن يكون له تأثير ملين ، مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمير، الجرعات العالية من المغنيسيوم من المكملات الغذائية أو الأدوية يمكن أن تسبب الغثيان والتشنجات البطنية والإسهال.





الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوميوصي الخبراء بالحصول على المغنيسيوم من الطعام بدلاً من المكملات، أفضل طريقة لتلبية المتطلبات هي تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل البقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والحبوب المدعمة ومنتجات الألبان، المغنيسيوم الموجود بشكل طبيعي في الطعام ليس ضارًا ولا يجب أن يكون محدودًا لأن جسمنا لديه وسيلة للتخلص من أي فائض عن طريق الكلى ومع ذلك ، يمكن أن تكون المكملات ضارة إذا تم تناولها بجرعة خاطئة.