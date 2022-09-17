شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. مشاكل الأمعاء تؤثر على حالتك المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للأمعاء غير الصحية أن تتسبب فى أكثر من مشاكل البطن، فداخل كل شخص تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة، البكتيريا والفطريات والطفيليات والفيروسات، والتي تُعرف مجتمعة باسم الميكروبيوم، وعندما تكون بصحة جيدة ، فإن الميكروبيوم الخاص يزيل السموم من أمعائك، ويعزز مناعتك، ويصنع فيتامينات وأحماض أمينية معينة، ويُعتقد الآن أن العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان واضطرابات المناعة الذاتية واضطراب طيف التوحد، تتأثر بميكروبيوم الأمعاء، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

صحة الأمعاء السيئة تؤثر على مزاجك

تم ربط صحة الأمعاء السيئة بمجموعة متنوعة من اضطرابات المزاج، بما في ذلك القلق والاكتئاب، ويعتقد أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الأمعاء والدماغ متصلان عبر العصب المبهم، ما يسمح بالتواصل بين الاثنين، بالإضافة إلى ذلك ، تنتج ميكروبات الأمعاء نواقل عصبية يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية ، فإن الحفاظ على أمعاء صحية أمر ضروري لصحة عقلية جيدة.

مشاكل الهضم

مشاكل الهضم بما في ذلك القولون العصبي، والإمساك، والإسهال، والحموضة المعوية، والانتفاخ هي علامة على وجود أمعاء غير صحية، يتم امتصاص الكربوهيدرات البسيطة مثل الجلوكوز واللاكتوز بسهولة عن طريق الأمعاء الدقيقة ، لكننا نعتمد على ميكروبيوم الأمعاء لدينا تساعد على هضم الهياكل الأكثر تعقيدًا، مع وجود خلل في ميكروبيوم الأمعاء ، قد نعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي "

أمراض المناعة الذاتية

أمراض المناعة الذاتية مثل أمراض الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض السكري من النوع 1، تحتل بعض الميكروبات منافذ في أمعائنا قد تستضيف بكتيريا ضارة ، لذلك بدون وجود ميكروبيوم قوي ، قد نكون أكثر عرضة للإصابة.

زيادة الوزن غير المبررة

يؤثر ميكروبيوم الأمعاء على علامات الالتهاب ، ما يساهم في إدارة الوزن.