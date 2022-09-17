شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من دهون الوجه.. 7 نصائح للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون تراكم الدهون صعبًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً للحرق، وسواء كانت فى الذراعين أو الساقين أو الوجه فإن الدهون الزائدة يمكن أن تجعل المرء غير سعيد بمظهره، وتعد دهون الوجه من أكثر الاهتمامات شيوعًا لدى الناس فى كثير من الأحيان، وتعتبر دهون الوجه أيضًا من أصعب الدهون التي يجب حرقها، وهناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول كيفية تقليل دهون الوجه، وفى هذا التقرير نوضح الطرق الفعالة التي يمكنك من خلالها تقليل دهون الوجه، وفقا لما نشره موقع ndtv.

إليك ما تحتاج إلى معرفته إذا كنت تريد تقليل دهون الوجه:تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

الصوديوم هو أحد المكونات الرئيسية التي تساهم في احتباس الماء بالجسم وتراكمه على الوجه، وسيساعدك الحد من استهلاكك للصوديوم على تجنب احتباس الماء، وعندما يفرز جسمك المزيد من الماء، ستشعر بأنك أخف وزنا بشكل عام.

إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي

تعد زيادة تناولك للألياف من أشهر النصائح لتقليل دهون الخد وتنحيف وجهك، لا تمتص أجسامنا الأطعمة التى تحتوى على الألياف بعد تناولها وبدلاً من ذلك، فإنها تمر عبر الجهاز الهضمي تدريجياً، ما يجعلنا نشبع لفترة أطول من الوقت.

شرب الكثير من الماء يوميا

يزيد استهلاك الماء من عملية التمثيل الغذائي، ويبقينا ممتلئين، ويقلل من الإحساس بالجوع غير المتوقع، وقد يؤدي انخفاض استهلاك الماء إلى تخزين أجسامنا للماء في الجسم والخدين، ما يساهم في نمو دهون الوجه لذلك، اشرب الكثير من الماء لطرد السموم الخطرة ما يحسن الدورة الدموية للسوائل ويقلل من الانتفاخ والانتفاخ.

تحسين دورة النوم

يمكن أن تؤدى قلة النوم إلى زيادة مستويات الكورتيزول فى الجسم، أي هرمون التوتر، ما قد يؤدي إلى أنماط الأكل غير المتسقة وزيادة الدهون في الجسم والوجه، ويساعد النوم الليلي الجيد لمدة ست إلى ثماني ساعات الجسم على حرق الدهون بسرعة أكبر ويحافظ على مظهر أكثر رشاقة عن طريق منع احتباس الماء في الجسم.

الأكل الصحى

نمط الحياة الصحى الذى يشمل الفواكه والخضراوات الطازجة هو نهج رائع لتقليل الوجه، تناول وجبة فطور كبيرة غنية بالبروتينات توفر الطاقة وتُشبع جوعنا لفترة طويلة، حاول الحد من تناول السكر والملح والأطعمة المقلية لأنها ترفع مستويات السكر والملح في الدم وتضيف دهونًا زائدة.

تجنب تناول السكر

بالإضافة إلى تقليل السعرات الحرارية يجب أيضًا تناول السكر والكربوهيدرات المصنعة الأخرى باعتدال، تم ربط الدهون غير المرغوب فيها على الوجه وحول البطن بالسكر، وللتوقف عن تناول الحلويات انتقل إلى الخيارات الصحية مثل أوراق ستيفيا.