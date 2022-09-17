شكرا لقرائتكم خبر عن طرق منزلية لتنظيف المعدة وتنظيم حركة الأمعاء.. منها شرب الماء الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفضل الطعام الذى نتناوله وعدم ممارسة الرياضة من الشائع أن يواجه الأشخاص مشكلات مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم والحموضة، فإن معرفة كيفية تنظيف الأمعاء بشكل طبيعى تضمن عمل الجهاز الهضمى بشكل جيد، ويعتبر تنظيف الأمعاء أو القولون نقطة مهمة، كما أنه يساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم، إذا كنت غير قادر على تطهير معدتك بسبب الإمساك فقد يؤدى ذلك إلى مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى، فى هذه الحالة يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تنقذك وتساعدك على الحفاظ على أمعائك نظيفة، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

العلاجات المنزلية لتنظيف معدتك بشكل طبيعي 1. شاى الأعشاب

يمكن أن يساعد كوب من شاى الأعشاب فى ضمان حسن سير عمل الجهاز الهضمى، يمكنك إضافة بعض الأعشاب الملينة مثل السيليوم والصبار إلى الماء، تعمل هذه الأشياء كالسحر لتنظيم نشاط الأمعاء وتخفيف الإمساك.

2. الماء الساخن

هذه هى أبسط طريقة للحفاظ على نظافة أمعائك، كوب من الماء الساخن يزيد من عملية الأيض ويطرد السموم من الجسم، إنه أكثر طرق التخلص من السموم الطبيعية والأسهل التي يمكنك تناولها من أجل معدتك لأنها تساعد أيضًا على تحريك حركات الأمعاء بشكل أفضل.

3. الأطعمة المخمرة

أضف الأطعمة المخمرة إلى نظامك الغذائى، تعد هذه الأطعمة مصدرًا طبيعيًا للبروبيوتيك مليئة بالبكتيريا التي تعزز صحة الأمعاء بشكل أفضل، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المخمرة إلى ممارسة حركات الأمعاء بشكل أفضل، وإظهار تحسن ملحوظ في الانتفاخ والإمساك وانتفاخ البطن ومشاكل أخرى في المعدة.

4. الألياف

الألياف هي الحل الأول للمشاكل المتعلقة بالأمعاء، عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى الحفاظ على الأمعاء نظيفة، يقترح أخصائيو التغذية دائمًا زيادة كمية الألياف التي تتناولها، ذلك لأن الأطعمة الليفية تطرد السموم، تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور.