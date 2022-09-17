شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرابط بين الصداع النصفى والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأبحاث أن الإصابة بالصداع النصفي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، واكتشف العلماء الآن أنه إذا كنت تعاني من الصداع النصفي فقد تكون أيضًا في خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

ونظرًا لأن الصداع النصفي يرتبط باستمرار بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، فقد بحثت الدراسات في كيفية تطبيق هذا الخطر على أنواع أخرى من أمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا ، مثل:

نوبة قلبية

السكتة الدماغية النزفية

عدم انتظام ضربات القلب

السكتات الدماغية الصغيرة

الذبحة الصدرية

الجلطات الدموية الوريدية

وفي دراسة أجريت عام 2016 ، تمت متابعة 115،541 شخصًا تم تحديدهم عند الولادة لأكثر من 20 عامًا ، حيث أبلغ 17531 من المشاركين عن تشخيص الصداع النصفي، ووجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي لديهم مخاطر أعلى بنسبة 50 % للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة النوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الذبحة الصدرية، و على الرغم من أن الخطر الإجمالي لا يزال ضئيلًا، إلا أنه مهم عند النظر على وجه التحديد إلى مجموعة المصابات بالصداع النصفي التي تم تحديدها عند الولادة.

وقارنت دراسة سكانية دنماركية مماثلة عام 2018 بين 51،032 شخصًا يعانون من الصداع النصفي بـ 510320 شخصًا من عامة السكان غير المصابين ، ولم يكن لأي منهم أي تاريخ سابق في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و وجد الباحثون أن الصداع النصفي مرتبط بارتفاع مخاطر ظهور مظاهر محددة لأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك السكتات الدماغية الإقفارية والنزفية ، والنوبات القلبية ، والانصمام الخثاري الوريدي ، في جميع المشاركين في الدراسة بغض النظر عن الجنس المحدد عند الولادة .