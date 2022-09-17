شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح يمكن اتباعها لنمو سريع للشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الحصول على خصلات شعر صحية ولامعة وأقوى حلماً للعديد من النساء والرجال على حدٍ سواء، وهناك الكثير من العوامل التى تحفز نمو الشعر، لكن العامل الأول الذى يجب أن تتعرف عليه هو أن شعرك ينمو نحو ست بوصات كل عام، ما يعنى أن شعرك ينمو نحو نصف بوصة كل شهر، وفى هذا التقرير نستعرض نصائح حول كيفية جعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأقوى، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

كيف تجعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأقوى

يتكون شعر الإنسان من خلايا الجلد الميتة والكيراتين، على الرغم من عدم وجود نهج مباشر، لا يوجد مشروب أو علاج سحري قد يؤدي إلى نمو سريع للشعر أو يجعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأقوى بين عشية وضحاها، وهناك نصائح سترغب فى اتباعها لتعزيز نمو شعرك وصحته وتألقه منها:

1. حافظي على برودة شعرك

التصفيف بالحرارة سيتلف الشعر ويؤدى إلى تكسره، وقد لا ينمو شعرك بالسرعة والقوة التي تريدينها، من الأفضل ترك شعرك يجف بشكل طبيعي.

2. اتركي شعرك الرطب

الشعر المبلل مرن للغاية، عندما تمشط شعرك، فإنك تخاطر بتكسير خيوط الشعر وإصابة البصيلات وإتلافه، اتركيه يجف بشكل طبيعي، ثم مشطيه برفق بمشط خشبي واسع الأسنان، إذا كان شعرك خشنًا أو مجعدًا، فقم بفك تشابكه برفق باستخدام مشط خشبي واسع الأسنان فقط عندما يكون مبللًا جزئيًا.

3. دائما استخدام البلسم

استخدم بلسم بعد الشامبو الخاص بك في كل مرة، فهو يقوي خصلات شعرك ويقيها من الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، إذا كان شعرك مفرودًا ، ضعيه على أطراف شعرك فقط .

4. تناول الكافيين

ثبت أن الكافيين يدفع نمو الشعر، خاصة عند الإناث اللاتي لديهن حساسية كبيرة، وفي حين أن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث حول الكافيين كمساعد لنمو الشعر ، فقد أظهرت التحليلات الأولية أن الصيغ الموضعية يمكن أن تقلل من تساقط الشعر، خاصة إذا تم دمجها مع المينوكسيديل، وقد يساعد استخدام منتجات العناية بالشعر المليئة بالكافيين كمكون رئيسي في جعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأقوى.

5. قصي شعرك على فترات منتظمة

يجب أن تتساءل كيف يمكن لقص الشعر أن يجعل الشعر ينمو بشكل أسرع وأقوى، بمجرد تقليم الشعر، فإن ما ينزل هو أطراف الشعر، أضعف مكونات خيوط شعرك، إذا تركت كما هي فقد تنقسم هذه الأطراف أو تنكسر، تميل الأطراف المتقصفة إلى الانتقال إلى أعلى خصلات شعرك، ما يجعل خصلات شعرك تبدو أقصر، ليس عليك قص الكثير عندما يكون الشعر الطويل هو هدفك، ينمو شعرك بمعدل نصف بوصة تقريبًا في الشهر ، لذا يمكنك أن تهدف إلى تشذيب ربع بوصة بعد كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

6. تقليل مستويات التوتر لديك

الإجهاد المطول يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالثعلبة البقعية، وهي حالة يبدأ فيها جهازك المناعي بمهاجمة بصيلات شعرك، إذا كنت ترغب في جعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأقوى، فيجب عليك تقليل مستويات التوتر لديك في حياتك.

7. لا تفقد الوزن بسرعة كبيرة

فقدان الوزن المفاجئ للغاية سيؤثر سلبًا على نمو شعرك، وعندما لا تحصل على ما يكفي من البروتين أو الأحماض الدهنية، سيبدأ جسمك في استخدام كل ما سيحصل عليه، ومن الواضح أن نمو الشعر سيصبح أقل أولوية، بمجرد عودة التغذية إلى طرقها الأصلية ، سيبدأ شعرك في النمو مرة أخرى.

8. تناول المكملات الغذائية

لا يوجد مكمل تم التحقق منه لجعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأقوى، إذا كنت تعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية المهمة، فسيكون لذلك تأثير سلبي على نمو شعرك، على سبيل المثال يسبب نقص الحديد فقر الدم، والذي بدوره قد يؤدي إلى تساقط الشعر، تلعب الفيتامينات D و B دورًا كبيرًا في صحة الشعر، وكذلك الحال بالنسبة لأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك ومركب ب أو البيوتين.