شكرا لقرائتكم خبر عن طرق انتقال عدوى التهاب الكبد الوبائى سى.. منها التاتو وثقوب الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد الوبائى C عدوى تنتقل عن طريق الدم، عندما يتلامس شخص ما مع دم مصاب من خلال مشاركة الحقن، أو عند الولادة، أو الاتصال الجنسى، أو عمليات نقل الدم أو زرع الأعضاء، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

والتهاب الكبد الوبائي سي هو فيروس شائع جدًا بين متعاطي المخدرات بالحقن، ومع ذلك، يمكن أن تصاب بالفيروس إذا لامست دم شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي سي، وتصف القائمة التالية الطرق الأكثر شيوعًا التي يمكن أن يحدث بها ذلك..

أدوات إدمان المخدرات المشتركة

يمكن أن تؤدى مشاركة الإبر والمحاقن أو إعادة استخدامها إلى الاحتفاظ بكميات صغيرة من الدم المصاب الذي يمكن أن ينتقل إلى الشخص التالي الذي يستخدمها.

الحمل والولادة

تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن المرأة الحامل التي أثبتت إصابتها بالتهاب الكبد سي لديها فرصة بنسبة 5.8% لنقل العدوى إلى طفلها، ويزداد هذا الخطر إذا كنت تعاني من حالة صحية أساسية، خاصة عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، ويوصى بفحص أي شخص للكشف عن فيروس التهاب الكبد سي أثناء كل حمل.

الاتصال الجنسي

بينما يمكن أن ينتقل التهاب الكبد C عن طريق الاتصال الجنسى، إلا أن هذا ليس طريقة شائعة للانتقال، وإذا كنت مصابًا بالفعل بعدوى منقولة جنسيًا أو لديك عدة شركاء جنسيين، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد C.

التاتو وثقوب الجسم غير المنظمة

تستخدم الوشوم وثقب الجسم إبرًا تخترق جلدك. وكل ثقب يجلب المزيد من الفرص للإبرة للتلامس مع الدم المصاب، وإذا حصلت على وشم أو ثقب في الجسم باستخدام نفس الإبرة (غير المعقمة) التي تعرضت لدم ملوث، فهذا يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالتهاب الكبد سي.

ادوات النظافة المشتركة

يمكن أن تصاب بالتهاب الكبد سي عن طريق مشاركة مواد النظافة التي قد تكون تعرضت بالفعل للدم ، مثل شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان.

معدات طبية غير معقمة

تعرضك أي معدات طبية غير معقمة ملوثة بالدم المحتوي على دم ملوث بفيروس التهاب الكبد C، وإذا كنت تستخدم الأجهزة الطبية أو تلقيت الحقن الطبية في المنزل ، فتأكد من تعقيم جميع المنتجات قبل الاستخدام وبعده للوقاية من العدوى.