شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق يمكنك من خلالها خفض نسبة الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن وصول مستويات الكوليسترول إلى المعدل الطبيعي أمر مهم لصحة قلبك، وهناك العديد من الطرق لخفض نسبة الكوليسترول، وبعضها يتضمن إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك، وإذا لم تتزحزح مستويات الكوليسترول لديك على الرغم من اتباع أسلوب حياة صحى، فقد تحتاج إلى تناول الدواء، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن للأدوية الخافضة للكوليسترول أن تمنع الإصابة بأمراض القلب وتقلل من مخاطر المضاعفات التي تهدد الحياة بسبب ارتفاع الكوليسترول.

طرق خفض نسبة الكوليسترول1 - ممارسة الرياضة بانتظام

ثبت أن التمارين الرياضية تخفض بشكل طفيف كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، بالإضافة إلى زيادة الكوليسترول "الجيد" ، أو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

2 – نظام غذائى صحى

ما تأكله له تأثير كبير على مستويات الكوليسترول لديك ، لذا فإن التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في إدارتها، و من المعروف أن العديد من الأنظمة الغذائية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول ، بما في ذلك النظام الغذائي المتوسطي ونظام DASH ونظام التغييرات العلاجية في نمط الحياة TLC.

3 - السيطرة على مرض السكري والحالات الصحية الأخرى

يمكن أن تساهم بعض الحالات الصحية الأخرى في ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، بما في ذلك:

داء السكري

مرض الغدة الدرقية

مرض الكبد

مرض كلوي

4 – التحكم في التوتر

ربطت الدراسات أيضًا التوتر المزمن بارتفاع الكوليسترول ، لذا فإن اكتشاف طرق صحية للتحكم في التوتر يمكن أن يساعدك أيضًا في إدارة مستويات الكوليسترول لديك، وتتضمن مناهج تقليل التوتر ما يلي:

تحسين جودة النوم

التأمل والتمرين

طلب الدعم من العائلة والأصدقاء

الحصول على علاج لحالات الصحة العقلية ، مثل القلق والاكتئاب

تطوير استراتيجيات لإدارة الغضب

5 - التوقف عن التدخين

يسبب التدخين أمراض الرئة ويمكن أن يؤثر أيضًا على قلبك، و تم ربط التدخين أيضًا بمستويات الكوليسترول المرتفعة ، ويمكن أن تتفاعل مادة في دخان التبغ تسمى الأكرولين مع LDL وتساهم في تصلب الشرايين ، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى انسداد الأوعية الدموية.